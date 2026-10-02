Vitali Kliciko: „Rusia distruge Kievul”. Atacurile cu drone și rachete au lovit poduri, locuințe și infrastructura critică

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, avertizează că intensificarea atacurilor rusești cu drone și rachete pune capitala într-o „situație extrem de gravă”. Rusia a lovit infrastructura critică, centre de date, locuințe și poduri importante, iar atacurile repetate asupra unui pod strategic peste Nipru au provocat blocaje masive în trafic și perturbări ale transportului public, anunță Reuters.

„Este vorba despre supraviețuire”, a declarat Kliciko în timpul unei ședințe de criză a Consiliului de Apărare al Kievului, la care au participat oficiali militari, reprezentanți ai serviciilor de securitate, ai serviciilor de urgență și ai poliției.

Potrivit primarului, atacurile rusești vizează „infrastructura critică, logistica, locuințele” și alte obiective esențiale pentru funcționarea capitalei.

Klitschko a acuzat Moscova că urmărește să provoace panică în rândul populației, dar a spus că orașul va rezista. „Kievul va învinge - dar numai prin eforturile comune ale celor care îl iubesc și au grijă de el”, a transmis primarul.

Podurile peste Nipru, lovite repetat

Una dintre principalele ținte ale ultimelor atacuri a fost podul Pivdennyi, cunoscut și drept Podul Sudic, una dintre principalele legături dintre cele două maluri ale Niprului.

Podul a fost lovit în mod repetat de drone rusești în decurs de aproximativ 24 de ore. Atacurile au afectat structuri ale podului, carosabilul și elemente de protecție ale liniei de metrou.

În urma atacurilor, circulația metroului și a transportului rutier pe pod a fost suspendată. Restricții au fost impuse și pe alte poduri importante ale capitalei, ceea ce a dus la ambuteiaje majore în oraș.

Podul Pivdennyi este una dintre principalele artere care leagă estul Kievului de partea de vest a orașului, traversând Niprul. Importanța sa este cu atât mai mare cu cât milioane de locuitori depind de rețeaua de transport a capitalei.

Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat că atacurile repetate asupra podului fac parte dintr-o campanie mai largă care urmărește perturbarea transportului și a funcționării cotidiene a capitalei.

O victimă în urma atacurilor

Atacurile au afectat și zone rezidențiale. O clădire de apartamente din Kiev a fost lovită, iar o persoană a fost ucisă și alte două au fost rănite, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene.

În același timp, infrastructura digitală a capitalei a fost afectată. Centre de date au fost lovite recent, provocând întreruperi ale conexiunilor la internet.

Atacurile au vizat, de asemenea, o școală din Kiev. Un atac cu dronă a lovit clădirea în timp ce elevii și profesorii se aflau în adăpost, fără ca aceștia să fie răniți.

Zelenski: „Vor să ne distrugă podurile”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii civile și că urmărește să facă viața de zi cu zi din marile orașe tot mai dificilă.

Într-un fragment dintr-un interviu acordat Financial Times, Zelenski a afirmat că Rusia nu a reușit să ocupe Ucraina și încearcă acum să lovească infrastructura esențială.

„Rușii nu au reușit să ne ocupe. Așa că acum desfășoară atacuri masive și comit crime în masă”, a declarat Zelenski.

El a enumerat printre țintele pe care Rusia le-ar urmări podurile, centrele de date, rețelele de internet și telefonie mobilă, spitalele, grădinițele, școlile și universitățile. „Vor ca oamenii să fugă din orașele lor”, a spus președintele ucrainean.

Moscova susține că atacurile sunt represalii

Vladimir Putin a susținut că atacurile rusești asupra unor obiective economice și infrastructurii ucrainene reprezintă un răspuns la atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol din Rusia și asupra unor nave rusești din Marea Neagră.

„Acum primim din toate părțile apeluri de genul «hai să ne oprim». Dar ei au început totul”, a declarat Putin la forumul de politică externă Valdai.

Președintele rus a recunoscut că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor au avut anumite efecte și a afirmat că Rusia a pierdut aproximativ 1% din PIB din cauza acestora.

Kievul susține însă că atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești reprezintă o modalitate de a reduce veniturile care contribuie la finanțarea războiului.

Rusia a intensificat în ultimii ani atacurile asupra infrastructurii energetice și a altor obiective din Ucraina, în special în perioada premergătoare sezonului rece. În ultimele zile, atacurile asupra Kievului au vizat însă și infrastructura de transport și digitală, provocând perturbări importante în viața de zi cu zi a capitalei.