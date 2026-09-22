Vizită istorică a Papei Leon al XIV-lea în Franța: 600.000 de credincioși la Paris, procesiuni solemne și clopote la unison

Clopotele tuturor bisericilor din Franţa vor bate timp de 7 minute vineri, de la ora 10:00 (11:00, ora României), făcând excepţie de la obiceiurile şi tradiţiile în vigoare pe teritoriul ţării, relatează Le Figaro.

Este o iniţiativă menită să marcheze sosirea Papei Leon al XIV-lea, aşteptat la ora locală 10:00 la aeroportul Paris-Orly pentru începutul primei sale vizite în Franţa de la alegerea sa, potrivit News.ro.

Prezentată de organizatori ca „un gest simplu şi simbolic”, clopotele care vor răsuna în toată ţara ar uma să le permită catolicilor, dar şi, în sens mai larg, tuturor francezilor, să se „alăture” începutului acestei călătorii apostolice, oriunde s-ar afla.

Site-ul oficial al vizitei Sanctităţii Sale confirmă că clopotele vor răsuna „la unison” în toată Franţa.

La Paris, clopotele vor bate din nou după-amiază, la ora locală 17:00 (18:00, ora României), în momentul trecerii suveranului pontif pe „străzile capitalei”. Leon al XIV-lea se va deplasa atunci cu papamobilul între biserica Notre-Dame des Champs şi piaţa Saint-Michel, pe un traseu de 2,5 kilometri.

Această primă zi în Franţa va fi deosebit de încărcată. După sosirea sa la Orly, papa se va îndrepta spre Palatul Élysée pentru a se întâlni cu Emmanuel Macron şi a se adresa autorităţilor, societăţii civile şi corpului diplomatic. Apoi se va îndrepta spre sediul UNESCO, înainte de a ajunge la Notre-Dame de Paris. Va încheia ziua la Stade de France, în Saint-Denis, pentru un priveghi de rugăciune alături de 80.000 de tineri.

Papa va rămâne în Franţa până luni, 28 septembrie, cu opriri la Paris, Lourdes şi Metz.

La Paris, aproape 600.000 de persoane s-au înscris pentru a participa la liturghia pe care o va celebra sâmbătă, 26 septembrie, în Place de la Concorde, potrivit arhiepiscopului de Paris, Laurent Ulrich.

La Lourdes, este prevăzută, de asemenea, o liturghie duminicală pe 27 septembrie.

Vizita lui Leon al XIV-lea va mobiliza astfel câteva sute de mii de credincioşi din întreaga ţară.

Editor : Ș.R.