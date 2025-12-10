Pokrovsk și Myrnohrad rămân centre defensive ucrainene bine fortificate, a declarat comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), Oleksandr Sîrski.

„Apărarea Pokrovskului durează de 16 luni. Rușii au anunțat cel puțin șase date pentru preluarea controlului asupra întregului Donbas. Nu l-au preluat”, a declarat el jurnaliștilor, conform presei ucrainene.

Sîrski a subliniat că Myrnohrad nu este încercuit, deși logistica este dificilă, dar încă funcționează.

El a dezvăluit că în această toamnă a existat un moment în care trupele ucrainene nu mai erau prezente în Pokrovsk, dar o contraofensivă ulterioară le-a permis să recâștige teren.

Potrivit lui Sîrski, Rusia continuă să-și consolideze forțele în sectorul Pokrovsk, unde sunt concentrate în prezent aproximativ 156.000 de soldați ruși.

El a spus că direcția Pokrovsk reprezintă jumătate din toate bombele aeriene ghidate (KAB) utilizate de Rusia de-a lungul liniei frontului, numind-o principalul teatru de operațiuni.

Sîrski a confirmat, de asemenea, că forțele ucrainene s-au retras recent din pozițiile situate la 5-7 kilometri de Pokrovsk.

„Acum câteva zile, am dat ordinul de retragere a soldaților noștri din pozițiile aflate la 5-7 kilometri de Pokrovsk, care încă mai rămăseseră acolo”, a spus el, adăugând că acele poziții nu puteau fi rotite și erau atacate puternic de forțele ruse.

Apărarea lor în continuare, a adăugat el, „nu era recomandabilă”.

„Trebuie să protejăm viețile soldaților noștri”, a adăugat Sîrski.

Comandanții ruși ascund pierderile reale din zona Pokrovsk, înregistrând soldații morți ca absenți fără permisiune (AWOL), susține mișcarea partizană Atesh.

Agenții din cadrul Brigăzii 30 Mecanizate Separate a Rusiei spun că unitatea ține liste separate în care înregistrează sute de soldați uciși ca dezertori, spunând trupelor că înregistrarea lor ca AWOL este „mai ușoară decât să explice rudelor unde se află cadavrul”.

Practica, potrivit Atesh, a crescut semnificativ în ultimul an și este utilizată atât pentru trupele ucise în atacuri haotice, cât și pentru cele împușcate de unitățile rusești de barieră.

Serhiy Lefter, ofițer de comunicații al Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor Aeropurtate de Asalt ale Ucrainei, a declarat pentru RBC Ucraina că Rusia a mutat recent rezerve operaționale pentru a intensifica lupta pentru zona urbană Pokrovsk - Myrnohrad, confirmând monitorizarea ucraineană a acumulării de forțe începând cu sfârșitul lunii noiembrie.

Lefter a spus că trupele ruse s-au întărit în partea de sud a Pokrovskului, în timp ce districtele din nord rămân sub control ucrainean. În absența unei linii de front stabile, forțele ucrainene continuă operațiunile de curățare în cartierele disputate.

El a descris infanteria rusă avansând „deschis prin câmpuri” și suferind pierderi grele, menționând că, de la începutul lunii decembrie, trupele ucrainene au eliminat zeci de soldați ruși și au distrus majoritatea vehiculelor blindate care încercau să intre în oraș.

Anterior, pe 27 noiembrie, Sîrski a declarat că trupele ucrainene au reușit să elibereze aproximativ 11,5 kilometri pătrați de forțele ruse din Pokrovsk - mai mult de o treime din teritoriul orașului.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a afirmat că forțele sale au capturat 70% din Pokrovsk. Pe 1 decembrie, șeful Statului Major General al Rusiei, Valery Gerasimov, i-a raportat lui Putin că Pokrovsk a fost ocupat în totalitate.

În ciuda afirmațiilor Rusiei și a videoclipurilor înscenate care arată steaguri arborate în centrul orașului, forțele ucrainene spun că acele unități au fost respinse.

Armata de la Kiev a acuzat Moscova că a inventat preluarea controlului asupra orașului în scop propagandistic, înaintea unor întâlniri politice de mare anvergură.

Analiști independenți, printre care și Institutul pentru Studiul Războiului, au respins afirmațiile Rusiei privind capturarea orașului Pokrovsk ca fiind exagerate sau false, parte a unui efort mai amplu de a exercita presiuni asupra guvernelor occidentale pe fondul intensificării luptelor în Donetsk.

