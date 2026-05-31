Vocea lui Putin în urechile francezilor. Cum reușește fosta șefă a RT France să continue propaganda rusă la Paris: „E ca Darth Vader”

Principalul post de televiziune al Kremlinului este interzis în întreaga UE, dar fosta șefă a diviziei franceze nu este. Xenia Fedorova, fosta președintă a RT France, este un chip familiar în emisiunile de știri conservatoare ale țării, unde comentariile sale față de Rusia, Ucraina, NATO și securitatea europeană alimentează alarma în rândul parlamentarilor și experților în dezinformare înaintea alegerilor prezidențiale din Franța din 2027, scrie Politico.

Fostă protejată a importantei propagandiste ruse Margarita Simonian, Fedorova a condus cândva ramura franceză a operațiunii media de stat a Moscovei de la Paris. Acum, după ce RT France a fost închisă în urma sancțiunilor UE, ea și-a găsit o nouă platformă în interiorul imperiului de dreapta al magnatului media Vincent Bolloré - apărând regulat la CNews TV și la radioul Europe 1, unde criticii spun că argumentele aliniate Kremlinului sunt difuzate cu puțină rezistență.

Noul ei rol a fost evident la începutul acestei luni, când CNews a invitat-o ​​să analizeze un discurs de „Ziua Victoriei” rostit de președintele rus Vladimir Putin pe 9 mai. Analiza pe care a oferit-o? Puncte de discuție familiare de la Kremlin.

„Știm acum că Occidentul este cel care a decis să prelungească acest conflict”, a spus Fedorova cu accentul ei rusesc inconfundabil, făcând ecou unei narațiuni rusești despre eșecul negocierilor de pace din 2022, pe care Moscova le-a folosit pentru a redirecționa vina pentru războiul din Ucraina de la invazia Kremlinului în țară. Gazda a continuat fără să o conteste, îndreptându-se în schimb către un alt invitat care a întărit același argument.

RT France. Foto: Profimedia

Segmentul a determinat-o pe Valérie Hayer, o apropiată a președintelui francez Emmanuel Macron și șefa grupului său liberal Renew din Parlamentul European, să depună o plângere la autoritatea franceză de reglementare a televiziunii. Nu a fost prima dată când o apariție a Fedorovei a fost supusă controlului oficial, dar până acum plângerile au făcut puțin pentru a-i afecta proeminența.

Având în vedere promisiunea lui Macron de noi măsuri pentru combaterea interferențelor străine înaintea alegerilor de anul viitor, prezența Fedorova în direct indică o lacună în eforturile Europei de a combate dezinformarea rusească. Sancțiunile pot închide un post, dar nu fac prea mult pentru a împiedica mesajul Kremlinului să apară în mass-media atunci când un comentator prietenos cu Rusia apare chiar la televiziunea franceză.

„Oamenii au dreptul la propriile opinii politice”, a declarat Natalia Pouzyreff, o deputată Renew care a depus și ea o plângere anul trecut. Punctul crucial „este că remarcile Xeniei Fedorova ating aproape chestiuni de securitate națională; ele poartă amprenta inconfundabilă a Kremlinului”.

Fedorova a refuzat să comenteze, cu excepția cazului în care Politico ar fi fost de acord să-i publice răspunsurile integral, în orb, într-un format de întrebări și răspunsuri - o clauză de tipul „totul sau nimic” pe care publicația a refuzat-o. CNews și Europe 1 au refuzat să comenteze.

„ Instrument de influență”

Pentru a înțelege de ce prezența Fedorovei la televiziunea franceză a devenit atât de sensibilă din punct de vedere politic, este util să ne întoarcem la momentul în care a făcut prima dată senzație în cercurile politice franceze: o întâlnire tensionată din 2017 între Macron și Putin la Versailles.

RT France nu se lansase încă ca post de televiziune, dar site-ul său web a relatat agresiv cursa prezidențială franceză, echipa lui Macron acuzând postul rusesc de răspândire a dezinformărilor în timpul campaniei.

Ultima parte a campaniei a fost afectată și de ceea ce a devenit cunoscut sub numele de scurgerile de informații Macron, când e-mailuri interne ale echipei candidatului de atunci au fost publicate online într-o operațiune pe care SUA și Guvernul francez au atribuit-o ulterior GRU, serviciul de informații militare al Rusiei.

La o jumătate de oră după începerea unei conferințe de presă comune în Galeria Marilor Bătălii, Fedorova — care pregătea lansarea RT France la Paris — s-a ridicat în picioare sub tavanul înalt și auriu. Mai întâi, l-a întrebat pe Macron despre rolul Rusiei și al Franței în încheierea războiului din Siria. Apoi l-a întrebat de ce RT și Sputnik, o altă publicație propagandistică rusească, au fost refuzate să intre în sediul de campanie al președintelui recent ales.

Stând lângă Putin, Macron a oferit un răspuns scurt care avea să-i definească postura față de presa de stat rusă. „Am avut întotdeauna o relație exemplară cu jurnaliștii străini, cu condiția să fie cu adevărat jurnaliști”, a spus Macron. „Când instituțiile media răspândesc minciuni calomnioase, nu sunt jurnaliști. Sunt instrumente de influență.”

Răspunsul lui Macron nu a împiedicat RT France să apară câteva luni mai târziu. Nici nu a împiedicat-o pe Fedorova să devină una dintre cele mai importante directoare media ruse din Franța.

Operațiune franceză

Într-un memoriu publicat anul trecut, Fedorova menționează legătura sa „profund personală” cu Ucraina, unde ambii părinți s-au născut când aceasta făcea încă parte din Uniunea Sovietică. A crescut parțial în Austria, unde mama sa văduvă - pe care o descrie ca fiind o fostă jurnalistă devenită antreprenoare - a emigrat cu cei șapte copii ai săi pentru a scăpa de haosul care a urmat prăbușirii Cortinei de Fier.

Fedorova a spus că a luat în considerare inițial o carieră în diplomație și a studiat relații internaționale înainte de a decide să se orienteze către jurnalism. Pregătirea sa internațională și abilitățile lingvistice - rusă, germană, engleză și puțină franceză, pe care a studiat-o la Paris timp de câteva luni - i-au adus un loc de muncă la RT, unde a avansat rapid în ierarhie.

În vârstă de 37 de ani la momentul lansării RT France, Fedorova își petrecuse o mare parte din carieră în cadrul grupului RT, lucrând la Moscova și Berlin înainte de a fi numită să conducă operațiunile din Franța. Încurajată de Simonian, a devenit președinta și directoarea editorială a postului, construind redacția, supervizând operațiunile și conturând strategia postului.

Rețeaua nu a devenit niciodată un radiodifuzor de mare audiență, potrivit lui Maxime Audinet, șeful departamentului de strategii de influență la Institutul Național de Limbi și Civilizații Orientale din Paris, care a scris o carte despre RT. Însă postul s-a dovedit util din punct de vedere politic pentru Kremlin, în special în timpul crizei „Vestelor Galbene” din 2018-2020, când RT Franța a oferit mișcării de protest antiguvernamentale o acoperire proeminentă și solidară în direct și pe rețelele sociale.

În memoriile sale, Fedorova s-a mândrit cu faptul că a condus relatările rețelei. „Unii ne-au acuzat că am amplificat mișcarea Vestelor Galbene, ca și cum am fi falsificat istoria”, a scris ea, respingând acuzațiile drept „ridicole și defăimătoare”.

La RT Franța, Fedorova conducea o redacție formată în mare parte din jurnaliști francezi, chiar dacă - potrivit unui redactor-șef care lucra acolo la acea vreme - franceza ei rudimentară nu-i permitea să supravegheze îndeaproape reportajele.

Ea a insistat în selectarea invitaților, își amintește redactorul-șef. Întrucât Regatul Unit se confrunta cu consecințele deciziei țării de a părăsi UE, toți cei invitați să vorbească pe această temă „au trebuit să apere Brexitul”, a spus redactorul-șef, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber.

Operațiunea RT France s-a încheiat brusc după invazia la scară largă a Ucrainei de către Putin - sau, așa cum o numește și astăzi Fedorova, „operațiunea specială” a Rusiei. UE a interzis RT și Sputnik în 2022 ca parte a răspunsului său, iar operațiunea franceză a fost ulterior lichidată, ducând redacția lui Fedorova, un amestec de jurnaliști francezi și ruși, în faliment.

Un cămin în imperiul media al lui Vincent Bollore

RT Franța a fost închisă oficial în 2023, dar Fedorova a rămas în Franța. În câțiva ani, ea și-a găsit un nou cămin în cadrul imperiului media al magnatului de dreapta Vincent Bolloré, care i-a publicat memoriile și a angajat-o în calitate de colaboratoare regulată la mai multe publicații.

Legăturile ei cu lumea lui Bolloré au precedat închiderea RT France. În calitate de șefă a canalului susținut de Rusia, Fedorova a făcut lobby pe lângă directorii de telecomunicații și televiziune pentru a extinde distribuția RT în Franța. În 2020, ea a obținut un loc pentru canal în pachetul de televiziune al Canal+, un câștig prețios pentru un post de radio care încă luptă pentru o acoperire mainstream.

„Pe vremea aceea, ea vorbea mult despre Bolloré, cât de drăguț era, că a luat prânzul cu el de mai multe ori”, a spus fostul redactor-șef de la RT.

Cu o voce blândă și un păr lung și șaten care îi încadrează fața, Fedorova a devenit rapid o prezență familiară la CNews, rețeaua de știri non-stop care și-a construit succesul prin emisiuni de o oră despre probleme de securitate și migrație, conduse de vedeta Pascal Praud. Acum apare de două ori pe săptămână în emisiunile de știri ale canalului, unde împărtășește opinii strâns aliniate cu cele ale Kremlinului, fie că este vorba de minimizarea amenințării rusești la adresa Europei, fie de criticarea „retoricii belicoase a NATO”.

Pentru criticii ei, problema nu constă doar în ceea ce spune Fedorova, ci și în contextul în care o spune. „În contextul actual, în care războiul din Ucraina este unul dintre principalele subiecte de știri, ea contribuie adesea”, a spus Audinet, autoarea cărții despre RT. „Problema este că o face fără ca nimeni să o conteste. Nimeni de la CNews nu spune «ceea ce spui aici nu este de fapt corect»”.

Praud, gazda vedetă a CNews, a reiterat recent narațiunea prorusă de lungă durată conform căreia extinderea NATO spre est a cauzat războiul din Ucraina, stârnind temeri în rândul organizațiilor de combatere a dezinformării că discursurile lui Fedorova s-au răspândit în lanțul trofic al postului.

Ascensiunea ei a fost facilitată și de migrarea foștilor angajați RT France către CNews. Într-o emisiune în care apare în mod regulat, gazda este unul dintre foștii ei angajați, care o întâmpină cu „Dragă Xenia”.

„E ca o regină”, a spus André Lange, fondatorul și coordonatorul Comitetului Diderot, un grup de lobby informal care vizează rețelele de propagandă rusești, care s-a certat cu Fedorova în trecut.

„Ca Darth Vader”

Un fost colaborator care s-a întâlnit cu Federova pe platourile de filmare a descris-o ca pe o prezență temută, spunând că puțini oameni erau dispuși să o conteste din cauza apropierii ei percepute de conducerea postului.

„E ca și cum Darth Vader ar intra în cameră, toată lumea se oprește din vorbit”, a spus fostul colaborator, povestind o situație în care, în timp ce glumeau pe seama șefului lor, au fost brusc atenționați de una dintre prezentatoarele TV în timp ce Fedorova intra în studio.

Bruno Clermont, un general în retragere care a fost unul dintre consultanții obișnuiți în domeniul apărării ai CNews, a acuzat-o public că a cauzat excluderea sa din grupul de colaboratori, la scurt timp după ce a făcut comentarii negative despre Rusia cu privire la o evoluție legată de războiul împotriva Iranului. „Vina mea este simplă: am nemulțumit-o pe rusoaica Xenia Fedorova”, a scris el pe LinkedIn.

„Există reguli implicite”, a spus fostul colaborator citat mai sus, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a nu-și pune în pericol perspectivele profesionale. „Știi că trebuie să fii de acord sau cel puțin să nu vorbești împotriva [ei], altfel ești terminat.”

Deocamdată, autoritățile franceze par să nu poată face prea multe în privința ei. Reclamațiile adresate autorității franceze de reglementare a televiziunii au produs un efect vizibil redus și nu există nicio dovadă că ar primi bani de la Kremlin.

„Este un agent străin în spirit, dar poate nu și în ceea ce privește finanțarea”, a spus Pouzyreff, parlamentarul Renew care a depus plângerea împotriva Fedorovei. „Există o complexitate juridică în spatele tuturor acestor lucruri, pentru că suntem un stat guvernat de statul de drept. Spre deosebire de Rusia”, a completat el.

