Volodimir Zelenski a ajuns la Paris, unde va discuta cu liderii UE din „Coaliţia Voinţei”. Participanții îl vor suna și pe Donald Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit miercuri la Paris, unde a fost întâmpinat de președintele francez Emmanuel Macron. Zelenski participă joi la întrunirea Coaliției Voinței, într-un format hibrid. Aceasta va fi prezidată de Macron și de premierul britanic Keir Starmer, urmând să abordeze subiecte de maximă urgență, precum pacea cu Rusia și garanțiile de securitate pentru Ucraina. Liderii europeni intenționează să îl sune și pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță AFP, citată de Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron vor emite o declarație comună către mass-media și vor discuta situația de pe câmpul de luptă și căile către o pace durabilă în Ucraina.

Și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sosit la Paris. Biroul cancelarului german a informat că Friedrich Merz se va alătura, de asemenea, întâlnirii Coaliției Voinței, dar prin videoconferință.

Discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Anterior, secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul a început să colaboreze cu țările europene și cu Kievul la un model de garanții de securitate. Potrivit acestuia, se preconizează că modelul va fi elaborat în termen de șapte până la zece zile după întâlnirea președinților Ucrainei și Statelor Unite la Casa Albă, pe 18 august.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul Președintelui, Rubio și șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Yermak, au discutat, în cadrul unei reuniuni a consilierilor, din 21 august, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. În curând, părțile intenționează să finalizeze modelul dezbătut.

Pe 22 august, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul vizitei sale la Kiev, a declarat că acordul va avea două niveluri - consolidarea forțelor armate ucrainene și garanții din partea Statelor Unite și a Europei care să descurajeze Rusia în cazul unei viitoare agresiuni. Pe 24 august, vicepreședintele SUA, J. D. Vance, a declarat că contingentul militar american nu va fi prezent în Ucraina.

O privire asupra viitoarei arhitecturi de securitate

În cadrul întâlnirilor, liderii se vor concentra pe consolidarea apărării Ucrainei și a sistemului de garanții care vor contribui la descurajarea potențialelor amenințări. Ar trebui să se contureze treptat o foaie de parcurs comună a acțiunilor, care să permită stabilitatea regională și să sprijine calea diplomatică către o soluționare pașnică, arată AFP.

Rezultatul așteptat al întâlnirilor este o articulare clară din partea partenerilor cu privire la sprijinul financiar și militar suplimentar, precum și concretizarea mecanismelor de răspuns la amenințări. Un aspect important va fi coordonarea acțiunilor între țările europene, Statele Unite și Ucraina, pentru a consolida situația de securitate și a accelera o soluționare pașnică. După convorbiri telefonice și întâlniri față în față, liderii intenționează să publice o poziție consolidată.

Editor : C.A.