Live TV

Volodimir Zelenski a ajuns la Paris, unde va discuta cu liderii UE din „Coaliţia Voinţei”. Participanții îl vor suna și pe Donald Trump

Data publicării:
profimedia-1033879792
Emmanuel Macron l-a întâmpinat, la sosirea în Paris, pe Volodimir Zelenski. Sursa: Profimedia
Din articol
Discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina O privire asupra viitoarei arhitecturi de securitate

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sosit miercuri la Paris, unde a fost întâmpinat de președintele francez Emmanuel Macron. Zelenski participă joi la întrunirea Coaliției Voinței, într-un format hibrid. Aceasta va fi prezidată de Macron și de premierul britanic Keir Starmer, urmând să abordeze subiecte de maximă urgență, precum pacea cu Rusia și garanțiile de securitate pentru Ucraina. Liderii europeni intenționează să îl sune și pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță AFP, citată de Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui ucrainean, Serghei Nikiforov, Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron vor emite o declarație comună către mass-media și vor discuta situația de pe câmpul de luptă și căile către o pace durabilă în Ucraina.

Și președintele Finlandei, Alexander Stubb, a sosit la Paris. Biroul cancelarului german a informat că Friedrich Merz se va alătura, de asemenea, întâlnirii Coaliției Voinței, dar prin videoconferință.

Discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Anterior, secretarul american de stat, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul a început să colaboreze cu țările europene și cu Kievul la un model de garanții de securitate. Potrivit acestuia, se preconizează că modelul va fi elaborat în termen de șapte până la zece zile după întâlnirea președinților Ucrainei și Statelor Unite la Casa Albă, pe 18 august.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul Președintelui, Rubio și șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andrei Yermak, au discutat, în cadrul unei reuniuni a consilierilor, din 21 august, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. În curând, părțile intenționează să finalizeze modelul dezbătut.

Pe 22 august, secretarul general al NATO, Mark Rutte, în timpul vizitei sale la Kiev, a declarat că acordul va avea două niveluri - consolidarea forțelor armate ucrainene și garanții din partea Statelor Unite și a Europei care să descurajeze Rusia în cazul unei viitoare agresiuni. Pe 24 august, vicepreședintele SUA, J. D. Vance, a declarat că contingentul militar american nu va fi prezent în Ucraina.

O privire asupra viitoarei arhitecturi de securitate

În cadrul întâlnirilor, liderii se vor concentra pe consolidarea apărării Ucrainei și a sistemului de garanții care vor contribui la descurajarea potențialelor amenințări. Ar trebui să se contureze treptat o foaie de parcurs comună a acțiunilor, care să permită stabilitatea regională și să sprijine calea diplomatică către o soluționare pașnică, arată AFP.

Rezultatul așteptat al întâlnirilor este o articulare clară din partea partenerilor cu privire la sprijinul financiar și militar suplimentar, precum și concretizarea mecanismelor de răspuns la amenințări. Un aspect important va fi coordonarea acțiunilor între țările europene, Statele Unite și Ucraina, pentru a consolida situația de securitate și a accelera o soluționare pașnică. După convorbiri telefonice și întâlniri față în față, liderii intenționează să publice o poziție consolidată.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
3
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
4
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
5
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Digi Sport
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu vrea ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc...
a tram or streetcar in a city and urban transport in lisboa
Accident grav în Lisabona: cel puțin 3 morți și zeci de răniți, după...
olguta vasilescu
Olguța Vasilescu: Este imposibil ca primăriile să funcționeze dacă...
CHINA BEIJING XI JINPING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu îl contrazice pe Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan stăpânește bine arta dialogului. A explicat măsurile de fiecare dată
Ciprian Ciucu, despre măsurile administrative ale Guvernului: O reformă care durează prea mult nu e reformă. Trebuie decizii rapide
Dragoș Pîslaru: România are „undă verde” să transfere proiectele neterminate din PNRR pe politica de coeziune
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump greets President Karol Nawrocki of Poland on the South Portico of the White House, Washington, United States - 03 Sep 2025
Trupele americane rămân în Polonia, dă asigurări Donald Trump
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Acordul comercial SUA - UE, în pericol de anulare. Anunțul lui Donald Trump
Karol Nawrocki la Casa Alba
Donald Trump îl primeşte la Casa Albă pe preşedintele polonez Karol Nawrocki. Războiul din Ucraina, pe lista discuțiilor
tgrump si zelenski vorbesc la telefon
Zelenski va purta o discuție cu Trump despre ultimatumul pe care trebuie să-l respecte Putin. Când va avea loc conversația
profimedia-1033833741
Vladimir Putin îl invită pe Volodimir Zelenski la Moscova, „dacă este pregătit de discuții”. Reacția ministrului de Externe de la Kiev
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Ilie Bolojan îmbrăcat în colanți, erou de benzi desenate. Cum s-a născut Super Bolo și cum a reacționat...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cum a apărut îmbrăcată Andreea Hanca la Farul – Petrolul. Ținuta purtată de soția lui Sergiu Hanca a atras...
Adevărul
Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la...
Playtech
Tragedie la Lisabona: trei morți și peste 20 de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat VIDEO
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Putin rescrie istoria retragerii din 2022 din marșul spre Kiev: „Ne-au rugat insistent europenii”
Newsweek
Se schimbă modul de acordare pentru pensia de handicap. Ce condiții trebuie îndeplinite? Document
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...