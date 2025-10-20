Volodimir Zelenski a cerut prelungirea stării de urgență. Ce înseamnă acest lucru pentru ucraineni

Președintele ucrainean Volodimr Zelenski a înaintat proiecte de lege către Rada Supremă (Parlamentul ucrainean) pentru prelungirea mobilizării și a legii marțiale cu 90 de zile, începând cu 5 noiembrie.

Proiectele de lege vor fi examinate de o comisie parlamentară înainte de a fi supuse votului în sala de ședințe.

Pa 15 iulie, Rada Supremă a Ucrainei a aprobat prelungirea regimului de lege marțială și a mobilizării generale cu încă 90 de zile, până la 5 noiembrie 2025.

Amintim, pe 24 februarie 2022, ca răspuns la invazia rusă în Ucraina, președintele Volodimr Zelenski a anunțat instituirea legii marțiale cu aprobarea Radei Supreme, transmite presa de la Kiev.

Într-un discurs televizat adresat națiunii, puțin înainte de ora 7 dimineața, el a precizat că tuturor bărbaților apți de muncă cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li se interzicea să părăsească țara, întrucât aceasta începuse mobilizarea generală a tuturor forțelor de rezervă.

