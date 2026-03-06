Live TV

Volodimir Zelenski a mers pe frontul de est și avertizează că rușii „pregătesc o ofensivă” de primăvară: „Diavolul trebuie oprit”

Data publicării:
volodimir zelensky la birou
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că a vizitat frontul din regiunea estică Doneţk, unde a spus că Rusia pregăteşte acolo o ofensivă de primăvară, relatează agenţiile AFP şi Reuters.

„Vizităm astăzi regiunea Doneţk, pământul nostru şi luptătorii noştri”, a afirmat liderul de la Kiev pe social media, postând imagini video selfie din oraşul Drujkivka, situat la circa 15 kilometri de linia frontului.

„Ruşii nu abandonează războiul şi, aici, în regiunea Doneţk, ei pregătesc o ofensivă pentru primăvară. Este important ca poziţiile noastre să fie puternice. Diavolul trebuie oprit. Exact asta fac aici ucrainenii în Donbas”, a indicat el.

A treia rundă de negocieri dintre Ucraina şi Rusia, mediate de SUA, a avut loc în urmă cu două săptămâni la Geneva şi s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri şi a abordării modalităţilor de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuţiile au fost foarte tensionate şi Rusia nu a cedat în faţa cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Doneţk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene şi o porţiune nesemnificativă din provincia Lugansk, aceasta din urmă fiind aproape complet sub control rusesc.

Dar Zelenski refuză în continuare să-şi asume politic o asemenea cedare teritorială şi cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susţine că a priori va respinge cedarea Donbasului.

„Este prea periculos să-mi văd propriii copii”, recunoaște Volodimir Zelenski într-un interviu. Ce spune despre o nouă candidatură

Premierul Orban invocă o petiție națională pentru a nu vota ajutorul UE pentru Ucraina: „Nu plătim”

Editor : A.M.G.

