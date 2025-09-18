Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că i-a vizitat pe soldaţi în regiunea Doneţk, aflată în estul țări, epicentrul luptelor contra forţelor ruse, informează Kyiv Independent. „M-am întâlnit cu soldaţii noştri participanţi la contraofensiva de la Dobropilia”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.



În luna august, trupele ruse au reuşit o penetrare în această zonă, înainte de a fi stopate după câteva zile de armata ucraineană.



„Pas cu pas, luptătorii ne eliberează pământul: de la începutul operaţiunii, 160 de kilometri pătraţi şi şapte localităţi au fost recuperate. De fapt, forţele noastre privează ocupantul de oportunitatea de a realiza o operaţiune ofensivă completă, pe care o planificase de mult timp”, a adăugat şeful statului ucrainean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Forțele ucrainene au petrecut ultima lună respingând trupele ruse după ce acestea au avansat 15-20 de kilometri către autostrada strategică Dobropillia-Kramatorsk, în apropierea orașului Pokrovsk, aflat în conflict. De la sfârșitul lunii august, unitățile ucrainene au recâștigat controlul asupra mai multor sate din zonă.

Șapte așezări au fost recucerite în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk în timpul operațiunii, a declarat Zelenski, citând un raport al comandantului suprem Oleksandr Sîrski. Trupele ucrainene au capturat, de asemenea, aproape 100 de soldați ruși, potrivit președintelui ucrainean.

„Ucraina își apără în mod legitim pozițiile și teritoriul”, a declarat Zelenski. „Zădărnicim toate planurile Rusiei - planurile de a distruge țara noastră”.

Citește și Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia, deschisă pentru „orice format”

Editor : C.A.