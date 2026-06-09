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Volodimir Zelenski a vorbit cu emisarii americani pentru a relansa negocierile

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volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o conversaţie telefonică, luni, cu emisarii emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, pentru a încerca reluarea negocierilor în vederea găsirii unei soluţii la războiul din Ucraina, relatează AFP.

„Sunt recunoscător pentru disponibilitatea lor de a lucra în cel mai activ mod posibil, în săptămânile următoare, pentru a da un nou impuls diplomaţiei vizând să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a indicat Zelenski pe reţelele sociale, după acest apel.

„Înţelegem că atenţia întregii lumi este concentrată pe situaţia din jurul Iranului. Dar obiectivul nostru comun de pace în Europa rămâne pe ordinea de zi”, a continuat el, adăugând că a avut această conversaţie „foarte pozitivă” în timp ce efectua o escală aeriană în Republica Moldova.

„Am discutat despre perspectivele din cadrul summitului G7 (programat în Franţa la jumătatea lunii iunie, n.red.) şi despre alte evenimente din iunie”, a mai adăugat el, precizând că le-a furnizat interlocutorilor săi informaţii despre „intenţiile” Moscovei.

Liderul ucrainean a menţionat în mai multe rânduri posibilitatea unei vizite a celor doi emisari la Kiev, ceea ce ar fi o premieră de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.

La începutul lunii iunie, el şi-a exprimat regretul că organizarea acestei vizite ia „mult timp”, recunoscând totodată că Iranul este în prezent „problema numărul unu” pentru Washington.

În ultimele luni, mai multe runde de negocieri sub egida Statelor Unite nu au reuşit să apropie Kievul şi Moscova de un acord, procesul împotmolindu-se şi mai mult pe măsură ce atenţia Washingtonului s-a mutat către Iran.

Săptămâna trecută, Volodimir Zelenski i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, o întâlnire faţă în faţă pentru a negocia o ieşire din conflict.

Însă Putin a respins această idee, cerând un acord final înainte de orice întâlnire.

Puterea rusă cere guvernului ucrainean concesii politice şi teritoriale, în special o retragere completă din regiunea Doneţk (est). Aceste cereri sunt respinse de Kiev, care le consideră o capitulare, mai scrie AFP.

Editor : Sebastian Eduard

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