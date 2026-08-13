Live TV

Volodimir Zelenski a vorbit cu Nikol Pașinian. Ce a spus liderul de la Kiev despre relațiile dintre Ucraina și Armenia

Data publicării:
Volodimir Zelenski cu receptorul unui telefon la ureche
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul armean Nikol Pașinian au purtat o discuție telefonică miercuri, 12 august, în cadrul căreia au abordat tema cooperării bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale, iar Erevanul a precizat că cei doi lideri au subliniat importanța promovării unei „păci durabile și de lungă durată”, relatează Kyiv Post.

Discuția a avut loc pe fondul intensificării contactelor politice dintre Kiev și Erevan, Zelenski afirmând că relațiile dintre Ucraina și Armenia devin „și mai constructive”.

„Am discutat cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Relațiile dintre Ucraina și Armenia devin acum și mai constructive, iar menținerea unui dialog continuu este esențială”, a scris liderul de la Kiev pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit biroului președintelui ucrainean, liderii au analizat rezultatele vizitei efectuate de Zelenski în Armenia în luna mai și au discutat domeniile prioritare pentru continuarea cooperării.

Biroul prim-ministrului armean a declarat că Zelenski l-a felicitat pe Pașinian pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru în urma alegerilor parlamentare din Armenia.

Până la data de 12 august, președintele rus Vladimir Putin nu îl felicitase public pe Pașinian pentru victoria partidului său, Contractul Civil, în alegerile parlamentare din Armenia din 7 iunie, care au asigurat partidului de la guvernare o nouă majoritate în parlament.

Pe 29 iulie, jurnaliștii l-au întrebat în mod explicit pe Pașinian de ce Putin nu l-a felicitat pentru rezultatul alegerilor, inclusiv în cadrul unei recente convorbiri telefonice dintre cei doi lideri.

„Nu a vrut, așa că nu m-a felicitat”, a răspuns Pașinian. „Dar asta ridică întrebarea: cu cine vorbea, atunci?”, a adăugat el.

Acest contrast apare pe fondul continuării schimbării de orientare a politicii externe a Armeniei, care se îndepărtează de dependența tradițională față de Moscova și se îndreaptă spre relații mai strânse cu Europa și SUA. Partidul Contractul Civil al lui Pașinian a obținut 49,8% din voturile exprimate în iunie, în ciuda a ceea ce observatorii internaționali și oficialii armeni au descris drept interferențe și presiuni din partea Rusiei în contextul alegerilor.

Călătoria lui Zelenski la Erevan, din luna mai, a marcat prima vizită a unui președinte ucrainean în Armenia din ultimii 24 de ani. La acea vreme, Kievul a declarat că Ucraina salută demersurile Armeniei în direcția strângerii legăturilor cu Uniunea Europeană și că este pregătită să sprijine inițiativele pro-europene ale Erevanului.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre amenințările la adresa securității regionale și despre cooperarea economică. Liderul ucrainean a propus reactivarea Comisiei interguvernamentale mixte pentru cooperare economică și organizarea următoarei reuniuni a acesteia la Kiev.

Citește și:

UE oferă Armeniei o gură de oxigen, după presiunea economică a Rusiei: măsuri comerciale similare cu cele aplicate Ucrainei

„Cea mai mare problemă este lipsa unei opoziții democratice”. Cum a reușit Nikol Pașinian să rămână la putere în Armenia

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
seismograf cutremur
3
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
4
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Biserică Germania
5
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
Digi Sport
Câți bani ia David Popovici pentru aurul european la 100 m liber
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
volodimir zelenski la birou
Ce i-a cerut Zelenski lui Trump pentru a opri atacurile Kremlinului: „Vom distruge toate rachetele balistice ale rușilor”
Izmail
Rusia a atacat portul Izmail din Ucraina, la granița cu România. Incendiu la infrastructura portuară
Mașini chinezești Rusia
Mașinile chinezești de pe teritoriul Rusiei, pagube colaterale ale bombardării rafinăriilor de către Ucraina
nava drona maritima
Serviciul de securitate al Ucrainei anunţă că trei nave de război au fost lovite în atacul asupra portului rusesc Novorossiysk
Recomandările redacţiei
drona ruseasca
A doua avertizare RO-Alert în Tulcea: Armata a ridicat avioane F-16...
Drona Costinesti
Fragment dintr-o dronă, observat în mare la Costineşti. Autoritățile...
Kostas Passaris.
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi, pe termen...
Ultimele știri
Calendar Evaluarea Națională și bacalaureat 2027: Datele propuse de Ministerul Educației. Cum s-ar putea schimba evaluarea lucrărilor
Cât ar putea câștiga David Popovici după ce a cucerit aurul european la 100 m liber
Extrădarea lui Paul al României se amână. Avocații invocă probleme cardiace și au cerut suspendarea procedurii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
Salman Khan și Iulia Vântur își ridică fortăreață după atacul armat! Reședința cu 6 etaje care se...
Fanatik.ro
„Rușii sunt obișnuiți cu propaganda!”. Egor Kornev, ironizat în direct după ce a fost învins de David...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Ciprian Deac, dezvăluiri după retragere: „Credeam că sunt cel mai bun fotbalist de pe planetă”. Secretul pe...
Adevărul
Ce conținea documentul semnat în secret care a schimbat destinul lumii. Crunta dezamăgire trăită de români
Playtech
Obiectele vechi pe care românii le aruncă la curățenie, deși unele pot valora o mică avere. Poţi lua chiar...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle...
Pro FM
Paris Jackson s-a întâlnit prima dată cu mama ei abia la 15 ani: "Era în sufragerie cu bunica mea. I-am zis...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cele mai bune filme cu Ben Affleck. Ce producții i-au adus premiul Oscar
Adevarul
Schimbări majore în administrația publică: dispar funcții, apar noi posturi de conducere și se modifică...
Newsweek
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Nepotul lui Jack Nicholson calcă pe urmele bunicului său celebru. În ce film va juca primul lui rol principal
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”