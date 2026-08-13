Volodimir Zelenski a vorbit cu Nikol Pașinian. Ce a spus liderul de la Kiev despre relațiile dintre Ucraina și Armenia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul armean Nikol Pașinian au purtat o discuție telefonică miercuri, 12 august, în cadrul căreia au abordat tema cooperării bilaterale, precum și evoluțiile regionale și globale, iar Erevanul a precizat că cei doi lideri au subliniat importanța promovării unei „păci durabile și de lungă durată”, relatează Kyiv Post.

Discuția a avut loc pe fondul intensificării contactelor politice dintre Kiev și Erevan, Zelenski afirmând că relațiile dintre Ucraina și Armenia devin „și mai constructive”.

„Am discutat cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. Relațiile dintre Ucraina și Armenia devin acum și mai constructive, iar menținerea unui dialog continuu este esențială”, a scris liderul de la Kiev pe X.

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Potrivit biroului președintelui ucrainean, liderii au analizat rezultatele vizitei efectuate de Zelenski în Armenia în luna mai și au discutat domeniile prioritare pentru continuarea cooperării.

Biroul prim-ministrului armean a declarat că Zelenski l-a felicitat pe Pașinian pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru în urma alegerilor parlamentare din Armenia.

Până la data de 12 august, președintele rus Vladimir Putin nu îl felicitase public pe Pașinian pentru victoria partidului său, Contractul Civil, în alegerile parlamentare din Armenia din 7 iunie, care au asigurat partidului de la guvernare o nouă majoritate în parlament.

Pe 29 iulie, jurnaliștii l-au întrebat în mod explicit pe Pașinian de ce Putin nu l-a felicitat pentru rezultatul alegerilor, inclusiv în cadrul unei recente convorbiri telefonice dintre cei doi lideri.

„Nu a vrut, așa că nu m-a felicitat”, a răspuns Pașinian. „Dar asta ridică întrebarea: cu cine vorbea, atunci?”, a adăugat el.

Acest contrast apare pe fondul continuării schimbării de orientare a politicii externe a Armeniei, care se îndepărtează de dependența tradițională față de Moscova și se îndreaptă spre relații mai strânse cu Europa și SUA. Partidul Contractul Civil al lui Pașinian a obținut 49,8% din voturile exprimate în iunie, în ciuda a ceea ce observatorii internaționali și oficialii armeni au descris drept interferențe și presiuni din partea Rusiei în contextul alegerilor.

Călătoria lui Zelenski la Erevan, din luna mai, a marcat prima vizită a unui președinte ucrainean în Armenia din ultimii 24 de ani. La acea vreme, Kievul a declarat că Ucraina salută demersurile Armeniei în direcția strângerii legăturilor cu Uniunea Europeană și că este pregătită să sprijine inițiativele pro-europene ale Erevanului.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre amenințările la adresa securității regionale și despre cooperarea economică. Liderul ucrainean a propus reactivarea Comisiei interguvernamentale mixte pentru cooperare economică și organizarea următoarei reuniuni a acesteia la Kiev.

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Editor : A.M.G.