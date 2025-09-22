Ucraina a primit deja solicitări din partea partenerilor pentru a-și exporta armele, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „Avem primele propuneri din partea partenerilor privind exportul de arme moderne ucrainene; acesta va fi un export controlat al armelor noastre, incluzând aici și dronele navale”, a spus liderul de la Kiev, citat de News Ukraine.

El a subliniat că securitatea rutelor maritime este o parte esențială a securității generale și depinde de mai multe națiuni. Ucraina oferă partenerilor tehnologiile care au ajutat țara în Marea Neagră.

„Ucraina oferă tuturor partenerilor săi de încredere tehnologiile noastre, care ne-au ajutat deja în Marea Neagră. Așteptăm cu nerăbdare contracte solide”, a adăugat Zelenski.

Volodimir Zelenski a anunțat și în luna iunie exportul anumitor tipuri de arme ucrainene, afirmând că acest lucru va contribui la acoperirea deficitului bugetar și la stimularea producției de drone pentru front.

El a mai spus că Ucraina a atins un nou nivel de producție de arme de la începutul războiului pe scară largă cu Rusia. Aproape 60% din aprovizionarea Forțelor Armate Ucrainene provine acum din producția internă.

Producție modernă de arme în Ucraina

Ministrul Apărării, Denis Șmîhal a raportat că producția de arme a Ucrainei a crescut de 35 de ori de la începutul războiului pe scară largă și a spus că țara intenționează să-și extindă și mai mult acest segment al economiei.

În luna iunie, într-o declaraţie publicată de biroul său, Zelenski a precizat că Ucraina poartă discuţii cu Danemarca, Norvegia, Germania, Canada, Regatul Unit şi Lituania pentru a lansa proiecte comune de producţie de armament.

„Ucraina face parte din securitatea Europei şi dorim ca 0,25% din PIB-ul unei ţări partenere să fie alocat pentru industria noastră de apărare şi producţia internă,” a afirmat Zelenski.

Pe fondul intensificării războiului cu Rusia, care dispune de un arsenal superior, nevoia Ucrainei de arme şi muniţie este în continuă creştere, notează Reuters, mai ales în contextul în care Statele Unite au început să suspende vânzările anumitor sisteme de armament, inclusiv sistemele de apărare aeriană Patriot, către aliații europeni, invocând oferta limitată și necesitatea de a acorda prioritate cerințelor militare ale SUA, relatează TVPWorld.

Editor : C.A.