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Volodimir Zelenski anunță o întâlnire cu Andy Burnham. Pe agendă, Coaliția Antibalistică

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volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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De ce Coaliția împotriva rachetelor balistice contează mai mult ca niciodată

Președintele Volodimir Zelenski a fost printre primii lideri străini care au purtat o discuție cu noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, cei doi convenind în cadrul convorbirii telefonice să organizeze în curând o întâlnire față în față pentru a discuta despre cooperarea în cadrul Coaliției Antibalistice. Zelenski a oferit detalii despre această discuție într-o declarație făcută luni, mulțumindu-i lui Burnham pentru sprijinul continuu acordat de Londra Ucrainei pe fondul atacurilor rusești în curs, anunță Kyiv Post.

„Ucraina și Marea Britanie au reușit să construiască cel mai puternic parteneriat din istoria relațiilor dintre statele noastre și vom continua cu siguranță să depunem eforturi pentru a ne asigura că acesta nu va face decât să se consolideze și mai mult”, a declarat Zelenski.
Rolul global al Regatului Unit, lăudat

Într-un mesaj de felicitare separat, transmis înaintea convorbirii telefonice, Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina este pregătită să colaboreze în „toate formatele posibile” cu Regatul Unit, calificându-l drept lider global și exprimându-și recunoștința pentru sprijinul continuu acordat pe tot parcursul războiului.

„Apreciem foarte mult sprijinul politic, în domeniul apărării și bazat pe valori oferit de Marea Britanie”, a spus președinte ucrainean, adăugând că „fundamentul relației noastre bilaterale este mai puternic ca niciodată și vom continua să ne întărim reciproc”.

Deși Burnham a susținut public Kievul încă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în 2022, au persistat întrebări cu privire la faptul dacă - și, dacă da, în ce mod - sprijinul Regatului Unit va continua acum că acesta a devenit oficial prim-ministru.

Potrivit TVP World, în calitate de primar al regiunii Greater Manchester din nord-vestul țării, Burnham a sprijinit refugiații ucraineni și a dezvoltat cooperarea cu orașele ucrainene în cadrul unor proiecte umanitare. În 2023, el a contribuit la înființarea rețelei „Unbroken Cities Network”, care a reunit orașele Manchester, Liverpool și Lviv în vederea sprijinirii comunităților afectate de război. Cu toate acestea, un fost copreședinte al Grupului parlamentar de prietenie Marea Britanie-Ucraina, Volodimir Kurennoy, a declarat că Burnham era „pro-ucrainean, dar nu foarte experimentat în politica externă”, adăugând că acesta ar putea acorda prioritate problemelor interne.

„Îi voi spune foarte clar mai târziu astăzi președintelui Zelenski că, știți, nu s-a schimbat nimic. Voi fi alături de el 100%, așa cum a fost și Keir Starmer”, a declarat Burnham pentru Sky News înaintea convorbirii telefonice. „Îmi aduc toată această experiență în noul meu rol, iar președintele Volodimir Zelenski nu va avea nicio îndoială că sprijinul Marii Britanii este ferm, este hotărât, îi va fi alături și eu îi voi fi alături personal”, a continuat el.

Se pare că Burnham și-a exprimat, de asemenea, angajamentul mai profund față de NATO, solicitând „o relație și mai strânsă cu țările din întreaga Europă”.

De ce Coaliția împotriva rachetelor balistice contează mai mult ca niciodată

Cel mai recent, pe 13 iulie, Zelenski a lansat Programul FREYJA împotriva rachetelor balistice împreună cu aliații europeni, stabilind un obiectiv de 12 luni pentru dezvoltarea unui sistem accesibil, capabil să protejeze Ucraina și alte țări partenere.

Inițiativa, descrisă de Volodimir Zelensky ca un răspuns urgent la dependența tot mai mare a Rusiei de rachetele balistice, a fost anunțată cu ocazia reuniunii inaugurale a Coaliției integrate împotriva rachetelor balistice, care reunește Ucraina cu Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Aceasta vizează transformarea Ucrainei dintr-un simplu beneficiar al echipamentelor occidentale de apărare aeriană într-un co-dezvoltator al noii capacități antibalistice a Europei, în contextul în care aliații se tem că Rusia ar putea lansa un atac asupra NATO în următorii ani.

Prin reunirea guvernelor, a liderilor politici și a producătorilor din domeniul apărării, principalul obiectiv al inițiativei FREYJA este de a remedia deficitul critic de rachete de interceptare Patriot din Ucraina, singura armă capabilă să intercepteze cu succes rachetele balistice rusești.

Eforturile în direcția creării unui scut antirachetă comun reflectă o cerere pe care Ucraina a exprimat-o încă de la începutul invaziei rusești pe scară largă, cerere pe care capitalele occidentale au evitat să o susțină, temându-se să se implice în conflict.

De atunci, guvernele europene au ajuns să recunoască din ce în ce mai mult că s-ar putea confrunta cu aceeași amenințare militară ca și Ucraina, ceea ce le-a determinat să treacă de la sisteme de apărare naționale izolate la un sistem integrat. Această schimbare reflectă, de asemenea, o modificare a rolului militar al Ucrainei în rândul partenerilor săi.

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Anterior, cooperarea în timp de război se concentra în principal pe instruirea trupelor ucrainene, în timp ce acum NATO recunoaște experiența pe câmpul de luptă a Ucrainei, care se îmbunătățește rapid, precum și importanța acesteia în conturarea strategiei de apărare mai largi a Europei.

În cadrul ultimului summit NATO de la Ankara, Turcia, din 8 iulie, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul va acorda Ucrainei o licență pentru fabricarea propriilor sisteme de apărare Patriot.

Cel mai recent, luni, Lockheed Martin a prezentat PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), un nou interceptor Patriot conceput pentru a contracara amenințările aeriene și cu rachete, la un cost mai mic de jumătate din cel al variantei actuale PAC-3 MSE.

Editor : C.A.

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