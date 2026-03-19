Volodimir Zelenski anunță o întâlnire între emisarii ucraineni și negociatorii americani: „Echipa este deja pe drum”

Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Reprezentanţi ai Kievului se vor întâlni sâmbătă în Statele Unite cu negociatorii americani pentru a relansa procesul diplomatic menit să pună capăt invaziei ruse în Ucraina, a anunţat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Echipa ucraineană - mai precis, partea politică a grupului - este deja pe drum. Aşteptăm o întâlnire în Statele Unite sâmbătă”, a declarat Zelenski în discursul său zilnic, subliniind că există semnale venite din partea americană pentru reluarea negocierilor între Kiev, Moscova şi Washington, transmite France Presse.

O rundă de negocieri tripartite la Abu Dhabi a fost amânată după declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, fără ca o nouă dată sau un loc să fi fost anunţate.

Emisarul Moscovei, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit săptămâna trecută la Miami cu negociatorii americani, între care Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, şi cu ginerele preşedintelui, Jared Kushner. Oficialul a calificat această întâlnire - prima dintre ruşi şi americani de la începutul războiului din Iran, pe 28 februarie - drept „productivă”.

Această întâlnire a avut loc după anunţul făcut de Washington privind ridicarea unor sancţiuni asupra petrolului rusesc, impuse din cauza ofensivei ruse în Ucraina lansată în februarie 2022, în scopul atenuării creşterii preţurilor în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Preşedintele ucrainean a estimat că această decizie „cu siguranţă nu contribuie la pace”. El s-a arătat îngrijorat în repetate rânduri că războiul din Orientul Mijlociu va deturna atenţia de la conflictul din Ucraina, cel mai sângeros de pe continentul european de la Al Doilea Război Mondial.

