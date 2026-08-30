Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică seară că echipa sa se pregătește pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții președintelui american Donald Trump. Zelenski spune că Ucraina trebuie să rămână activă în eforturile diplomatice și că Washingtonul împărtășește multe dintre evaluările Kievului privind situația de pe front și atacurile rusești.

„Pe scurt, despre ziua de azi. Au avut loc întâlniri importante. Împreună cu echipa, ne pregătim pentru o nouă rundă de discuții cu reprezentanții președintelui american. Mâine vor fi mai multe detalii”, a declarat Volodimir Zelenski în discursul său video adresat națiunii.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina continuă să depună eforturi pentru găsirea unei soluții diplomatice. „Facem tot ce ne stă în putință pentru ca războiul să nu rămână singura opțiune pentru evoluția evenimentelor”, a spus Zelenski.

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Președintele ucrainean a afirmat că există puncte de vedere comune între Kiev și Washington în ceea ce privește situația de pe front și atacurile Rusiei.

„Este important faptul că America împărtășește multe dintre punctele noastre de vedere asupra situației – asupra situației de pe front, asupra situației privind atacurile. Trebuie să fim activi și exact așa, activ, lucrăm - fără zile libere”, a adăugat Zelenski.

Vizita reprezentanților lui Trump, amânată

Anunțul vine după ce vizita în Ucraina a reprezentanților speciali ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, a fost amânată săptămâna trecută.

La scurt timp după aceea, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova. Donald Trump a declarat ulterior că din vizita acestuia în capitala Rusiei „poate va rezulta ceva”.

În ultimele zile au apărut mai multe informații despre mesajele pe care Ratcliffe le-ar fi transmis Moscovei. Potrivit Axios, una dintre ipotezele vehiculate este că șeful CIA ar fi mers cu o propunere pentru organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Până în prezent, nu există însă o confirmare oficială că o astfel de întâlnire ar fi fost convenită.

Noul anunț al lui Zelenski indică faptul că, în paralel cu demersurile americane privind Moscova, Kievul pregătește o nouă rundă de contacte directe cu reprezentanții administrației Trump.

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Editor : C.A.