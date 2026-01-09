Live TV

Data publicării:
European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: REUTERS

După atacul cu racheta Oreșnik în apropierea frontierei cu UE, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că „rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice” și a atenționat că utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune reprezintă „aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale”.

„Rușii exploatează valul de frig, încercând să lovească cât mai multe dintre instalațiile noastre energetice. Cam atât cu respectul lor pentru America și pentru diplomație. Principala tactică rusă este să încerce să blocheze complet orașele”, a explicat liderul de la Kiev pe X.

Totodată, președintele ucrainean a menționat și faptul că Rusia a lansat racheta Oreșnik împotriva regiunii Liov. 

„Din nou, a fost în mod deliberat aproape de granițele Uniunii Europene. În ceea ce privește utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acțiune, aceasta reprezintă aceeași provocare pentru toți: Varșovia, București, Budapesta și multe alte capitale.

Toată lumea trebuie să vadă acest lucru în același mod și cu aceeași seriozitate: dacă rușii nici măcar nu se obosesc să găsească o scuză plauzibilă pentru utilizarea unor astfel de arme, atunci nici relațiile personale și nici retorica nu vor proteja pe nimeni de acest lucru.

Este nevoie de un sistem de acțiune comună, un sistem de apărare colectivă – unul care să funcționeze cu adevărat. Există un astfel de sistem în prezent? Aceasta este o întrebare deschisă, deoarece în toată Europa există aceeași îndoială – dacă capitala lor ar fi apărată dacă Putin și-ar pierde brusc mințile”, a mai spus președintele ucrainean.

În discursul său din 8 ianuarie, Volodimir Zelenski a avertizat că este posibil ca în noaptea de 8-9 ianuarie Rusia să lanseze un atac de amploare asupra Ucrainei.

Amintim că Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus. De asemenea, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a prezentat imagini cu ceea ce a descris drept resturi ale proiectilului.

Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024

Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR”

