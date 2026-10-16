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Video Volodimir Zelenski avertizează că 20 de milioane de ucraineni ar putea ajunge refugiați în Europa dacă Rusia câștigă războiul

Data publicării:
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Volodimir Zelenski, în timpul unei întâlniri cu militarii ucraineni, în apropiere de Lîman, 30 septembrie 2026. Foto: Profimedia
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Din articol
Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă sub bombardamente

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că până la 20 de milioane de ucraineni ar putea fi nevoiți să fugă în Europa dacă Rusia câștigă războiul. Declarația a fost făcută la Bruxelles, unde liderul de la Kiev încearcă să obțină sprijin financiar pentru Ucraina, înaintea unei noi ierni marcate de bombardamente și dificultăți economice, anunță Politico.

„Rusia ne ucide”, le-a declarat Zelenski reporterilor vineri, în cadrul unui summit al liderilor Uniunii Europene, potrivit relatării citate. Președintele ucrainean a afirmat că populația este împinsă să plece din țară și a avertizat că Rusia nu intenționează să oprească atacurile.

În primele zile ale invaziei rusești la scară largă, milioane de ucraineni și-au părăsit locuințele, declanșând una dintre cele mai ample crize ale refugiaților din Europa de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

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Potrivit datelor Eurostat menționate în relatare, peste patru milioane de cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară în statele Uniunii Europene. Germania, Polonia și Cehia găzduiesc cele mai numeroase comunități de refugiați ucraineni.

Avertismentul lui Zelenski indică amploarea consecințelor umanitare pe care le-ar putea avea o eventuală înfrângere a Ucrainei. O nouă creștere a numărului de persoane care părăsesc țara ar pune presiune suplimentară asupra statelor europene care găzduiesc deja milioane de refugiați.

Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă sub bombardamente

Declarațiile președintelui ucrainean vin în timp ce țara se îndreaptă spre a cincea iarnă de război, pe fondul atacurilor rusești și al dificultăților economice.

Kievul se confruntă și cu un deficit important de finanțare pentru anul următor. Potrivit proiecțiilor Fondului Monetar Internațional menționate în relatare, necesarul financiar neacoperit al Ucrainei ar urma să ajungă la zeci de miliarde de dolari.

În acest context, Zelenski s-a deplasat la Bruxelles pentru a discuta cu liderii europeni despre sprijinul financiar de care țara sa are nevoie pentru a continua efortul de război și pentru a face față cheltuielilor bugetare.

Uniunea Europeană rămâne unul dintre principalii susținători ai Ucrainei, însă liderii europeni trebuie să gestioneze simultan mai multe probleme, de la creșterea costurilor energiei și tensiunile geopolitice până la disputele privind bugetul comunitar.

Obținerea unor noi resurse financiare este esențială pentru Kiev, în condițiile în care cheltuielile generate de război continuă să apese asupra bugetului ucrainean.

Avertismentul lui Zelenski adaugă o nouă dimensiune discuțiilor de la Bruxelles: pe lângă securitatea Ucrainei și sprijinul economic pentru Kiev, miza este și evitarea unei crize umanitare de proporții, ale cărei efecte s-ar resimți în întreaga Europă.

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Editor : C.A.

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