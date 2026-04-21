Volodimir Zelenski avertizează: „Războiul din Iran întărește Rusia și pune presiune pe apărarea aeriană a Ucrainei”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că războiul din Iran întărește Rusia, epuizează resursele Statelor Unite și ale Europei și ar putea limita accesul Ucrainei la sisteme de apărare aeriană. Într-un interviu acordat emisiunii „United News”, el a subliniat că Rusia se confruntă cu grave probleme economice, anunță Kyiv Post.

„Un deficit bugetar de 100 de miliarde de dolari nu poate fi acoperit de un război de scurtă durată în Orientul Mijlociu. Până acum, au acoperit doar 10%, nimic mai mult”, a spus el.

În același timp, Zelenski a avertizat că conflictul din Iran schimbă echilibrul geopolitic general.

„Îi întărește pe ruși, epuizează rezervele energetice ale americanilor și ale Europei. Creează presiune: unde va fi China? Este dificil să fii mediator în această situație. Aceasta este o provocare energetică serioasă pentru toată lumea.”

„Un război în Iran va duce la o agresiune mai amplă, nu doar în Orientul Mijlociu. Și va limita accesul Ucrainei la apărarea aeriană”, a adăugat președintele ucrainean.

Riscurile mobilizării și presiunea internă în Rusia

Volodimir Zelenski a comentat, de asemenea, restricțiile impuse rețelelor sociale în Rusia, afirmând că acestea nu vizează în primul rând limitarea criticilor la adresa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ci prevenirea tulburărilor.

„De ce ar putea avea loc revolte în țara vecină din nord? În primul rând, o mobilizare masivă în Rusia - din orașele centrale, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg. Restricțiile indică faptul că nimeni din Rusia nu va accepta o mobilizare de acest nivel.”

Potrivit acestuia, Rusia se bazează în prezent pe recrutarea pe bază de contract, dar această abordare are limitele sale. Pentru a suplimenta efectivele armatei active cu un milion până la un milion și jumătate de oameni, este necesară mobilizarea, deoarece atragerea unui astfel de număr prin contracte este prea costisitoare, a adăugat Zelenski.

El a prezentat două scenarii posibile: „De ce o mobilizare de amploare? Pentru a lansa o nouă ofensivă de anvergură împotriva Ucrainei. Sau opțiunea B, care implică costuri și eforturi mai reduse, constă în lansarea unei ofensive paralele de mică amploare, în cadrul căreia este posibil să se limiteze la un număr mai mic de forțe de luptă.”

Arme, industria de apărare și sprijinul partenerilor

Zelenski a abordat, de asemenea, exportul de arme ucrainene, subliniind că frontul trebuie să rămână prioritatea.

„Sunt deschis la următoarea formulă: vă rog să exportați totul către frontul nostru, iar după aceea - către oricare dintre țările partenere. Dar prioritatea este următoarea: țările care sunt cei mai mari donatori, țările care ne ajută constant în timpul războiului cu bani, rachete și sprijin politic.”

El a subliniat că succesul Ucrainei în dezvoltarea dronelor navale a fost posibil datorită sprijinului internațional.

„Există mai multe țări europene care au avut, de-a lungul istoriei, o vastă experiență în dezvoltarea flotelor lor maritime. Este vorba de Marea Britanie, Norvegia, Țările de Jos - țări-cheie care ne-au ajutat cu anumite tehnologii.”

„Am reușit să construim o flotă de drone navale ucrainene datorită partenerilor noștri”, a adăugat el.

Volodimir Zelenski a spus că Ucraina investește în prezent 30 de miliarde de dolari în sectorul său de apărare, finanțat în mare parte de parteneri, în timp ce capacitatea sa ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari.

El a dezvăluit, de asemenea, amploarea industriei de apărare a Ucrainei: „Astăzi, există 200 de companii ucrainene de apărare foarte puternice, iar 30 dintre ele se numără printre cele mai bune din lume.”

Aceste companii produc drone, sisteme de deminare, platforme robotizate terestre, artilerie și vehicule blindate. „Misiunea mea este să nu compromit reputația Ucrainei”, a spus el, subliniind importanța acordurilor interguvernamentale și a concurenței dintre firmele private.

El a subliniat că economia Ucrainei nu mai este definită doar de agricultură.

„Made in Ukraine este astăzi un brand scump. Le subliniez constant reprezentanților sectorului privat: prețul acestui produs nu este doar banii, tehnologia, ci și viețile oamenilor care au folosit echipamentul nostru”, a spus Zelenski.

Ambițiile UE și o viziune mai amplă asupra securității

Președintele ucrainean a reiterat că obiectivul strategic al Ucrainei rămâne aderarea la UE.

„Dacă unii reprezentanți ai UE nu vor face greșeli, vom fi acolo. Deja consolidăm UE, în primul rând din punct de vedere al securității.”

El a prezentat, de asemenea, o viziune mai amplă asupra unui cadru de securitate european mai puternic.

„Acestea sunt cele patru țări care lipsesc Uniunii Europene: Norvegia, Ucraina, Marea Britanie, Turcia”, a spus el. „Turcia și Ucraina au o armată mai puternică decât cea a Rusiei, de la controlul Mării Negre până la controlul spațiului aerian.”

În ciuda complexității politice, el a susținut că o astfel de grupare ar putea consolida semnificativ Europa.

„Încă mai cred că aceste patru țări vor face din UE cea mai puternică uniune din lume, cu cea mai bună securitate”, a spus el. „Nu căutăm o alternativă, dar aceste patru țări, luate separat, constituie cu siguranță o uniune foarte puternică.”

