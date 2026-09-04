Volodimir Zelenski cere Rusiei să înceteze atacurile în timpul vizitei emisarilor lui Trump în Ucraina: „Trebuie să garanteze”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat vineri că nu vor exista lovituri aeriene contra Rusiei în timpul vizitei emisarilor preşedintelui Donald Trump la Moscova şi i-a cerut Rusiei reciprocitate în timpul deplasării celor două oficialităţi americane la Kiev duminică, transmit AFP şi Reuters.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră şi Rusia trebuie să garanteze reciproc o încetare a focului - fără lovituri din partea ei - în timpul duratei necesare pentru desfăşurarea acestor negocieri”, a declarat Zelenski.

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner sunt aşteptaţi duminică la Kiev, pentru prima oară, în cadrul eforturilor diplomatice menite să ducă la încheierea războiului între Ucraina şi Rusia.

De partea sa, Rusia nu a confirmat încă venirea lor la Moscova.

Prima vizită la Kiev a emisarilor lui Donald Trump, programată pentru 5–6 septembrie, ar putea fi anulată, după ce Witkoff „a început să se teamă” de riscurile deplasării în capitala Ucrainei, potrivit unor surse citate de Kyiv Independent.

Witkoff „a început să se teamă”, ceea ce a determinat discuții despre variante alternative. „Rușii nu vor ca ei să vină aici, la Kiev, iar Witkoff este întotdeauna sensibil la poziția Rusiei”, a afirmat una dintre surse. „Li se spune acolo că este periculos”.

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Editor : A.M.G.