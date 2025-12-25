Live TV

Video Volodimir Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă”

European Political Community summit in Copenhagen
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

La o zi de la dezvăluirea detaliilor noului plan al SUA pentru încheierea războiului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, 25 decembrie, că a avut o discuție telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează AFP și Reuters.

„Am discutat câteva detalii importante ale eforturilor în curs. Există idei bune care pot contribui la un rezultat comun şi la o pace durabilă", a transmis liderul de la Kiev pe Facebook.

Președintele ucrainean a calificat drept „foarte bună” discuția cu emisarii americani, care a durat „aproape o oră”, și a ținut să le mulțumească pentru „abordarea lor constructivă, munca lor intensă şi cuvintele lor amabile".

„Sper că acordurile la care s-a ajuns astăzi, cu ocazia Crăciunului, şi ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile", a mai afirmat Zelenski.

Liderul ucrainean a prezentat miercuri noua versiune a planului american ce are drept scop încheierea războiului, negociat timp de săptămâni între Washington şi Kiev. Acest text prevede îngheţarea conflictului pe liniile actuale ale frontului, fără a oferi o soluţie imediată la problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia, care reprezintă peste 19% din Ucraina.

Spre deosebire de versiunea originală a acestui document, redactată de americani, noua versiune omite două cerinţe majore din partea Moscovei: retragerea forţelor ucrainene din teritoriile din Donbas aflate încă sub controlul lor şi un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic din partea Kievului de a nu adera la NATO.

Din acest motiv, un acord al Moscovei faţă de această nouă versiune pare puţin probabil. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat miercuri că Moscova „îşi formulează poziţia" şi a refuzat să ofere detalii.

Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj realizat în Moscova

„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev

