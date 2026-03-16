Volodimir Zelenski face miercuri o vizită în Marea Britanie. Guvernul Starmer promite că „nu va uita războiul din Europa”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită în Marea Britanie miercuri, a declarat un ministru, în contextul în care guvernul și-a reafirmat sprijinul față de Ucraina, în ciuda războiului în curs dintre SUA și Israel împotriva Iranului, anunță The Independent.

În cadrul unei intervenții în Camera Comunelor luni, ministrul britanic al Apărării, John Healey, a afirmat că lumea se confruntă cu „două conflicte pe două continente, susținute de o axă a agresiunii care folosește tactici și tehnologii similare”.

El a spus că, în ultima lună, Marea Britanie a furnizat Ucrainei 3.500 de drone, 18.000 de proiectile de artilerie și trei milioane de cartușe de calibru mic.

„Le spun asta poporului ucrainean în numele Marii Britanii: nu vom uita războiul din Europa, iar hotărârea noastră totală de a fi alături de Ucraina rămâne neclintită și îl vom întâmpina pe președintele Zelenski în această țară”, a precizat oficialul.

Aceasta vine în urma unor rapoarte conform cărora procesul de pace dintre Ucraina, SUA și Rusia „se stinge”, Donald Trump fiind preocupat de criza din Orientul Mijlociu.

Zelenski a declarat că SUA au propus să găzduiască următoarea întâlnire între echipele de negociatori americani, ucraineni și ruși, care includ emisarii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, dar Moscova a refuzat să trimită o delegație.

Citește și: Rusia respinge propunerea Franței privind implicarea Europei în negocierile de pace cu Ucraina (Financial Times)

