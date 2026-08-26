Volodimir Zelenski i-a acordat lui Elon Musk Ordinul Libertăţii: Ce se ascunde în spatele acestui gest al Kievului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat miercuri lui Elon Musk Ordinul Libertăţii. Acest lucru se petrece în contextul eforturilor pe care Kievul le face pentru a-l convinge pe miliardar să extindă accesul la reţeaua sa Starlink.

Decretul prezidenţial al lui Zelenski îl laudă pe Musk pentru „protejarea vieţilor şi a libertăţii oamenilor, precum şi pentru dezvoltarea relaţiilor dintre popoarele Ucrainei şi Statelor Unite ale Americii”, scrie Politico.

Serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Musk a ajutat forţele ucrainene să menţină comunicaţiile şi să-şi coordoneze operaţiunile încă de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă din 2022. În februarie 2026, SpaceX a dezactivat mii de terminale Starlink utilizate de forţele ruse, slăbindu-le capacităţile militare.

Ucraina încearcă acum să-l convingă pe magnatul tehnologic să permită armatei Kievului să utilizeze reţeaua Starlink pe teritoriul rus. Acest lucru i-ar permite Ucrainei să îmbunătăţească precizia atacurilor cu rachete şi drone în adâncimea teritoriului rus. „Deocamdată, Musk a declarat că acest lucru ar constitui o escaladare a conflictului. Dar s-ar putea să se răzgândească când va vedea mai multe argumente”, a declarat Zelenski jurnaliştilor sâmbăta trecută.

Ordinul Libertăţii este adesea acordat liderilor străini pentru sprijinul acordat Ucrainei. Printre laureaţii recenţi se numără preşedintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul britanic Andy Burnham şi preşedintele lituanian Gitanas Nausėda.

Editor : Sebastian Eduard