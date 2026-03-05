Live TV

Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor”

Data publicării:
Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Viktor Orban și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ironizat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Ucraina depinde de ajutorul financiar al partenerilor pentru a-și acoperi nevoile bugetare, în timp ce direcționează majoritatea fondurilor statului către apărare. Ungaria, stat membru al UE, care a menținut relații cordiale cu Moscova, s-a opus pachetului în această lună, pe fondul unei dispute privind aprovizionarea cu petrol.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde... și că soldații ucraineni vor avea arme”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev.

„În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el pe limba lor”.

Kievul afirmă că fluxul de petrol s-a oprit după un atac rus asupra infrastructurii conductelor în ianuarie și că repară daunele cât de repede poate. Conform liderului ucrainean, conducta din era sovietică ar putea fi operațională în termen de o lună și jumătate.

„Ei (rușii) ne omoară, iar noi ar trebui să-i dăm săracului Orban petrol, pentru că fără el nu va câștiga alegerile?”, a spus el.

Premierul ungar Viktor Orban a făcut din războiul din Ucraina un punct central al campaniei sale pentru realegere.

Trupele ucrainene resping atacurile rusești de-a lungul mai multor porțiuni ale frontului de 1.200 de kilometri, în timp ce Kievul se confruntă cu presiuni din partea SUA pentru a asigura pacea și a respinge cererile Rusiei de cedare a teritoriului.

În ciuda faptului că este depășită numeric și din punct de vedere al armamentului, armata de la Kiev a recucerit teritorii în ultimele săptămâni, câștigând în februarie mai mult decât a pierdut pentru prima dată din 2023, potrivit echipei de analiză Black Bird Group din Finlanda.

Miniștrii europeni de Externe au încercat fără succes în această lună să convingă Budapesta să nu pedepsească Ucraina pentru întârzierile în repunerea în funcțiune a conductei, care alimentează și Slovacia, o altă țară vecină a Ucrainei din UE.

Slovacia, al cărei prim-ministru Robert Fico este, de asemenea, simpatizant al Kremlinului, a declarat că va refuza cererile Kievului de aprovizionare cu energie electrică de urgență până când fluxul de petrol va fi reluat prin conducta Drujba.

Citește și:

Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte

Viktor Orban, scrisoare deschisă către Volodimir Zelenski în cazul conductei Drujba: „Mai mult respect pentru Ungaria”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sistem Patriot
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol
Prizonieri ucraineni eliberați
Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Mâine urmează încă unul
volodimir zelensky la birou
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia
fico
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Recomandările redacţiei
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
medic cu pacient
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de...
Donald Trump pleacă de la Davos
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider...
Ministrul fondurilor europene.
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi...
Ultimele știri
Britney Spears, arestată în California. „Un incident nefericit, de neiertat”
Rusia contrazice Kievul: Serghei Lavrov spune că nu există acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „Eu nu le-am văzut”
Rezultate LOTO – Joi, 5 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Adrian David, românul condamnat pentru spionaj în Rusia va petrece 15 ani în condiții infernale: cum arată...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4...
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Ce s-ar întâmpla dacă un cutremur ca în ’77 ar lovi Bucureștiul în 2026. „Problema este efectiv masivă”
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii