Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ironizat joi pe Viktor Orban pentru că a blocat un pachet de ajutor în valoare de 90 de miliarde de euro din partea Uniunii Europene, esențial pentru supraviețuirea Kievului în lupta împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Ucraina depinde de ajutorul financiar al partenerilor pentru a-și acoperi nevoile bugetare, în timp ce direcționează majoritatea fondurilor statului către apărare. Ungaria, stat membru al UE, care a menținut relații cordiale cu Moscova, s-a opus pachetului în această lună, pe fondul unei dispute privind aprovizionarea cu petrol.

„Sperăm că o anumită persoană din UE nu va continua să blocheze cele 90 de miliarde... și că soldații ucraineni vor avea arme”, a spus Zelenski reporterilor la Kiev.

„În caz contrar, vom da adresa acestei persoane forțelor noastre armate, băieților noștri. Să-l sune și să vorbească cu el pe limba lor”.

Kievul afirmă că fluxul de petrol s-a oprit după un atac rus asupra infrastructurii conductelor în ianuarie și că repară daunele cât de repede poate. Conform liderului ucrainean, conducta din era sovietică ar putea fi operațională în termen de o lună și jumătate.

„Ei (rușii) ne omoară, iar noi ar trebui să-i dăm săracului Orban petrol, pentru că fără el nu va câștiga alegerile?”, a spus el.

Premierul ungar Viktor Orban a făcut din războiul din Ucraina un punct central al campaniei sale pentru realegere.

Trupele ucrainene resping atacurile rusești de-a lungul mai multor porțiuni ale frontului de 1.200 de kilometri, în timp ce Kievul se confruntă cu presiuni din partea SUA pentru a asigura pacea și a respinge cererile Rusiei de cedare a teritoriului.

În ciuda faptului că este depășită numeric și din punct de vedere al armamentului, armata de la Kiev a recucerit teritorii în ultimele săptămâni, câștigând în februarie mai mult decât a pierdut pentru prima dată din 2023, potrivit echipei de analiză Black Bird Group din Finlanda.

Miniștrii europeni de Externe au încercat fără succes în această lună să convingă Budapesta să nu pedepsească Ucraina pentru întârzierile în repunerea în funcțiune a conductei, care alimentează și Slovacia, o altă țară vecină a Ucrainei din UE.

Slovacia, al cărei prim-ministru Robert Fico este, de asemenea, simpatizant al Kremlinului, a declarat că va refuza cererile Kievului de aprovizionare cu energie electrică de urgență până când fluxul de petrol va fi reluat prin conducta Drujba.

