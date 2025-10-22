Live TV

Volodimir Zelenski merge astăzi în Suedia, unde va discuta un acord privind exportul de armament

Data publicării:
Presser After Hybrid Meeting of The Volunteer Coalition - Paris
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a precizat guvernul suedez într-un comunicat.

Volodimir Zelenski şi premierul suedez Ulf Kristersson urmează să se întâlnească în oraşul Linkoping, unde este sediul grupului de apărare Saab, care produce avionul de vânătoare Gripen.

„La finalul întâlnirii, domnii Kristersson şi Zelenski vor susţine o conferinţă de presă comună pentru a face un anunţ în domeniul exporturilor de apărare”, a declarat guvernul suedez.

„O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială pentru Suedia şi vom continua să ne asigurăm că Ucraina poate riposta la agresiunea Rusiei”, a scris premierul Kristersson pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anul trecut, Suedia şi-a suspendat planul de a trimite avioane de luptă Gripen în Ucraina, ca răspuns la o solicitare din partea ţărilor partenere care doreau să acorde prioritate avioanelor americane F-16.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
JD Vance
2
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
3
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
medici cu mana oe burta unei gravide
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a...
drona pe cer inserat
Atac al Rusiei la granița României cu Ucraina: mesaj Ro-Alert, patru...
gel dezinfectant maini getty
UE ar putea interzice alcoolul din dezinfectante după ce experții...
bani si cos cu alimente
Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani...
Ultimele știri
OpenAI și-a lansat propriul browser bazat pe inteligență artificială, ChatGPT Atlas
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zelenski alaturi de lideri europeni
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace
Steven Pifer
Summitul de la Budapesta, o capcană pentru Trump. Ce crede un fost ambasador american la Kiev despre cedarea Donbasului
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Donald Trump „a vorbit încontinuu” în întâlnirea cu Zelenski și s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta
Pete Hegseth
Şeful Pentagonului a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. Cum a reacționat Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
Eric Schmidt, fostul CEO Google, în mijlocul unui scandal uriaș. Fosta iubită, mai tânără cu 39 de ani: „Nu...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, decizie de ultimă oră înainte de Universitatea Craiova – Noah. „La ei Oshima e rezervă cu...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Baba Alhassan, out după meciul horror cu Metaloglobus! Cum joacă FCSB după problemele uriaşe din defensivă...
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum verifici dacă angajatorul ți-a declarat corect grupa de muncă la Casa de Pensii
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
Marele Novak Djokovic și-a anunțat decizia
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Jennifer Aniston dezvăluie că tatăl ei i-a spus să își “caute o slujbă adevărată” înainte de a deveni...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...