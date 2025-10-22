Volodimir Zelenski merge astăzi în Suedia, unde va discuta un acord privind exportul de armament

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a precizat guvernul suedez într-un comunicat.

Volodimir Zelenski şi premierul suedez Ulf Kristersson urmează să se întâlnească în oraşul Linkoping, unde este sediul grupului de apărare Saab, care produce avionul de vânătoare Gripen.

„La finalul întâlnirii, domnii Kristersson şi Zelenski vor susţine o conferinţă de presă comună pentru a face un anunţ în domeniul exporturilor de apărare”, a declarat guvernul suedez.

„O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială pentru Suedia şi vom continua să ne asigurăm că Ucraina poate riposta la agresiunea Rusiei”, a scris premierul Kristersson pe X.

Anul trecut, Suedia şi-a suspendat planul de a trimite avioane de luptă Gripen în Ucraina, ca răspuns la o solicitare din partea ţărilor partenere care doreau să acorde prioritate avioanelor americane F-16.

