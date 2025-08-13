Volodimir Zelenski merge în Germania pentru a vorbi cu Donald Trump alături de Friedrich Merz

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală.

Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează înaintea summitului planificat pentru vineri, în Alaska, între Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin.

Discuţiile lui Merz de miercuri îi vor include şi pe liderii Finlandei, Franţei, Marii Britanii, Italiei, Poloniei şi Uniunii Europene, precum şi NATO.

Ucraina speră că întâlnirea va servi - cel puţin parţial - ca o contrapondere europeană la summitul din Alaska, în contextul în care Zelenski şi susţinătorii săi încearcă să sublinieze pericolele trădării intereselor Kievului în schimbul unui armistiţiu.

