Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru discuții „importante”: „Să putem trece la formatele despre care se discută de atâta timp”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că va purta discuții „importante” în Turcia, în cadrul eforturilor diplomatice depuse după mai bine de patru ani și jumătate de război cu Rusia, relatează Reuters.

Liderul ucrainean, în cadrul discursului său video de seară, a precizat că discuțiile au legătură cu reluarea, luna viitoare, a negocierilor menite să conducă la soluționarea conflictului.

„În Turcia vor avea loc negocieri importante. De asemenea, depunem eforturi pentru a ne asigura că sunt valorificate toate oportunitățile diplomatice disponibile”, a declarat Zelenski.

„Ne așteptăm ca, în noiembrie, să putem trece la formatele despre care se discută de atâta timp”.

Directorul de comunicare al președintelui Recep Tayyip Erdogan, Burhanettin Duran, a declarat, de asemenea, pe X că Zelenski se va întâlni cu Erdogan sâmbătă, la Istanbul.

Liderul de la Kiev a declarat săptămâna aceasta că speră ca o întâlnire trilaterală între negociatorii de pace din Ucraina, Rusia și Statele Unite să aibă loc la Abu Dhabi între 6 și 10 noiembrie. El a afirmat că Kievul dorește ca Europa să se implice în discuțiile privind modalitățile de a pune capăt războiului.

Turcia s-a oferit în repetate rânduri să contribuie la facilitarea negocierilor menite să pună capăt războiului. Oficialii ucraineni și ruși au avut mai multe întâlniri în această țară de la invazia din 2022 a Moscovei asupra vecinului său mai mic.

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Editor : A.M.G.