Volodimir Zelenski merge la Washington pentru a discuta față în față cu Donald Trump. Când ar urma să aibă loc întâlnirea

volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Volodimir Zelenski si Donald Trump. Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să-l primească pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington, săptămâna aceasta, anunță European Pravda. Președintele ucrainean a confirmat întâlnirea, anunțând că cele două convorbiri telefonice avute anterior cu liderul de la Casa Albă „n-au fost suficiente”.

ACTUALIZARE 20.20 Președintele Volodimir Zelenski a confirmat pe 13 octombrie că intenționează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, la Washington, la sfârșitul acestei săptămâni, anunță Kyiv Independent.

Întâlnirea, programată pentru 17 octombrie, va urma după două convorbiri telefonice între cei doi lideri cu privire la apărarea aeriană a Ucrainei și capacitățile sale pe distanțe lungi, în contextul escaladării atacurilor rusești.

În cadrul unei conferințe de presă alături de șefa diplomației UE, Kaja Kallas, Zelenski a declarat că convorbirile telefonice „nu au fost suficiente” pentru a discuta toate subiectele importante.

Summitul planificat, care se spune că va avea loc la invitația Washingtonului, va fi a cincea întâlnire între Trump și Zelenski de la revenirea președintelui american la putere, în ianuarie. Liderii s-au întâlnit anterior la New York, în timpul Adunării Generale a ONU, pe 23 septembrie.

Zelenski a reamintit, de asemenea, că o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko se află deja în drum spre SUA.

„Cred că trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun președintelui (n.r. Trump)”, le-a declarat Zelenski jurnaliștilor.

Știrea inițială

Potrivit jurnalistului Christopher Miller de la Financial Times, posibila întâlnire între președinții Ucrainei și SUA ar putea avea loc vineri, 17 octombrie. Alte detalii nu sunt cunoscute în acest moment.

Zelenski și Trump s-au întâlnit ultima dată la sfârșitul lunii septembrie, în marja sesiunii Adunării Generale a ONU de la New York.

În ultimele zile, Volodomir Zelenski și Donald Trump au purtat două conversații telefonice, care au vizat, printre altele, furnizarea de rachete de croazieră americane Tomahawk către Ucraina, anunță presa ucraineană.

În plus, o delegație ucraineană condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko începe o săptămână de negocieri cu omologii americani la Washington.

Preşedintele american Donald Trump a declarat că s-ar putea să-i spună liderului rus Vladimir Putin că ar putea furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă războiul nu se încheie. Volodimir Zelenski afirmă că, dacă va primi rachetele Tomahawk, le va folosi doar împotriva țintelor militare, nu și civile.

Citește și Mesajul lui Zelenski, după ce Trump l-a amenințat pe Putin: „Poate fi forțat să facă pace, la fel ca oricare alt terorist"

