Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul francez Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani, relatează Kyiv Post.

Publicația franceză Le Figaro, citând Palatul Élysée, a afirmat că documentul stabilește un cadru pe termen lung – de aproximativ zece ani – pentru posibile contracte viitoare care ar permite Ucrainei să achiziționeze noi echipamente de apărare franceze.

Aceasta include „aproximativ 100 de avioane Rafale cu armamentul aferent”, potrivit declarației.

Franța a mai declarat că planul ar putea include și alte sisteme aflate în prezent în curs de dezvoltare, printre care sistemul de apărare aeriană de nouă generație SAMP/T, echipamente radar și drone.

Dacă va fi finalizată, tranzacția ar oferi Ucrainei acces pentru prima dată la avioane de luptă avansate și la capacități de apărare aeriană de ultimă generație.

Amintim că liderul ucrainean se află luni, 17 noiembrie, în Franța. Este a noua vizită a preşedintelui ucrainean în țara condusă de Emmanuel Macron de la începutul războiului dintre Rusia şi Ucraina, declanşat de Moscova în februarie 2022.

