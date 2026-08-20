Volodimir Zelenski spune care este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă Ucraina: „Avem la dispoziție patru luni”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că asigurarea finanțării necesare pentru sectorul apărării a devenit una dintre cele mai mari provocări pentru stat, relatează UNN.

Potrivit acestuia, războiul a devenit mai costisitor, nevoile Ucrainei au crescut, iar în următoarele patru luni țara trebuie să-și asigure resurse suficiente pentru a nu rămâne în urma Rusiei.

„Cu toții cunoașteți detaliile referitoare la una dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm deja. Este vorba despre bani. Aceasta este, într-adevăr, o provocare foarte serioasă. Ea se manifestă în prezent, în primul rând, în sectorul apărării din Ucraina. Și trebuie să găsim resursele necesare. Și cred că aceasta este cea mai mare provocare cu care ne-am confruntat. Războiul a devenit mai costisitor. Și acesta este un fapt”, a afirmat liderul de la Kiev.

Zelenski a subliniat că Ucraina are nevoie acum de mai multe resurse, întrucât deficitul de finanțare a crescut, în timp ce Rusia folosește un număr tot mai mare de mijloace și instrumente împotriva Ucrainei.

Potrivit liderului de la Kiev, fondurile sunt necesare nu doar pentru apărare, ci și pentru ca Ucraina să întreprindă acțiuni mai active.

„Sunt necesare mai multe resurse. Deficitul este mai mare. Inamicul folosește tot mai multe mijloace împotriva noastră. Și nu trebuie doar să ne apărăm, ci și să acționăm mai activ. Pentru toate acestea sunt necesare resurse”.

El a subliniat că identificarea și asigurarea finanțării necesare trebuie să devină o sarcină comună a tuturor organismelor și instituțiilor statului, și nu doar a Ministerului Apărării.

În același timp, Zelenski nu a dezvăluit public detaliile privind necesitățile sectorului apărării, menționând că șefii serviciilor și instituțiilor de stat relevante dețin aceste informații. Acesta a subliniat, de asemenea, în mod separat importanța următoarelor patru luni pentru asigurarea capacităților de apărare ale Ucrainei.

„Avem la dispoziție patru luni. Și în aceste patru luni, nu trebuie sub nicio formă să fim mai slabi decât inamicul”, a afirmat el.

Liderul de la Kiev a afirmat că găsirea resurselor financiare suplimentare necesare pentru menținerea capacității de apărare și consolidarea capacităților Ucrainei, în contextul creșterii costurilor războiului, reprezintă sarcina principală a statului pe termen scurt.

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Editor : A.M.G.