Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că SUA ar putea, la fel ca în cazul capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro, să desfășoare o operațiune militară împotriva șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin în vederea încetării războiului, relatează Ukrainska Pravda.

„Americanii, cred eu, sunt productivi. Avem rezultate bune, dar totul este încă nerezolvat. Ei trebuie să exercite presiuni asupra Rusiei. Au instrumentele necesare, știu cum să le folosească. Și când vor cu adevărat, pot găsi soluții. Important este ca Ucraina să fie o prioritate pentru ei”, a spus liderul de la Kiev în timpul unei discuții cu jurnaliștii.

Potrivit lui, trebuie găsite instrumente pentru a face presiuni asupra Rusiei ca să oprească războiul.

„Vă rog, iată un exemplu cu Maduro (n.red. capturarea de către armata SUA a liderului venezuelean Nicolas Maduro). Au făcut operațiunea. Toată lumea a văzut rezultatul, întreaga lume. Au făcut-o repede. Ei bine, să facă o operațiune cu Kadyrov, cu acest criminal. Poate că atunci Putin va vedea asta și se va gândi”, a mai adăugat liderul ucrainean.

Amintim că Volodimir Zelenski a comentat intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro. Întrebat de jurnaliști despre subiect, Zelenski a izbucnit în râs și i-a sugerat lui Donald Trump să procedeze la fel și în cazul Rusiei. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”.

SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, 3 ianuarie, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Nicolas Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Citește și:

Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen

Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China

Editor : A.M.G.