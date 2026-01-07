Live TV

Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”

Data publicării:
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că SUA ar putea, la fel ca în cazul capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro, să desfășoare o operațiune militară împotriva șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin în vederea încetării războiului, relatează Ukrainska Pravda.

„Americanii, cred eu, sunt productivi. Avem rezultate bune, dar totul este încă nerezolvat. Ei trebuie să exercite presiuni asupra Rusiei. Au instrumentele necesare, știu cum să le folosească. Și când vor cu adevărat, pot găsi soluții. Important este ca Ucraina să fie o prioritate pentru ei”, a spus liderul de la Kiev în timpul unei discuții cu jurnaliștii.

Potrivit lui, trebuie găsite instrumente pentru a face presiuni asupra Rusiei ca să oprească războiul.

„Vă rog, iată un exemplu cu Maduro (n.red. capturarea de către armata SUA a liderului venezuelean Nicolas Maduro). Au făcut operațiunea. Toată lumea a văzut rezultatul, întreaga lume. Au făcut-o repede. Ei bine, să facă o operațiune cu Kadyrov, cu acest criminal. Poate că atunci Putin va vedea asta și se va gândi”, a mai adăugat liderul ucrainean.

Amintim că Volodimir Zelenski a comentat intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro. Întrebat de jurnaliști despre subiect, Zelenski a izbucnit în râs și i-a sugerat lui Donald Trump să procedeze la fel și în cazul Rusiei. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”.

SUA au lovit Venezuela sâmbătă dimineaţa, 3 ianuarie, cu explozii observate în capitala Caracas şi în alte trei state. Forţa militară Delta Force a pătruns în complexul lui Nicolas Maduro şi l-a capturat pe acesta şi pe soţia sa, Cilia Flores.

Citește și:

Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen

Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steguletele sua si ucrainei
Cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie, din nou pe masa negocierilor dintre SUA și Ucraina. Anunțul lui Volodimir Zelenski
Akhmat Kadîrov
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen
Maduro with Is Wife Arrive at New York Heliport - NYC, New York City, United States - 05 Jan 2026
Demonstrația de forță a lui Trump în Venezuela reprezintă o lovitură dură pentru Rusia lui Putin. „Nu este un aliat de încredere”
hmara
Cine va conduce serviciile secrete ucrainene. Zelenski: „Vom extinde experiența trupelor speciale ucrainene”
Întâlnire Zelenski-Maliuk. Foto Profimedia
Zelenski îl înlocuiește pe șeful SBU, ca parte a unei remanieri mai ample
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
Intervenţie de durată a salvamontiştilor din Neamţ pentru recuperarea unui tânăr, inconştient, din zona înaltă a Masivului Ceahlău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
ANM anunţă două anotimpuri în România! Unde va fi iarnă în toată regula? Zona în care primăvara îşi face...
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...