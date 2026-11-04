Volodimir Zelenski susține că Rusia a decis că „o Europă pașnică și unită este dușmanul ei”: „Nu este o situație care va dispărea”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul Conferinței de securitate de la Berlin, că pentru Rusia „o Europă pașnică și unită este dușmanul său”, relatează Ukrainska Pravda.

„Vedem că Rusia s-a hotărât deja. A decis că o Europă pașnică și unită este dușmanul ei. Și aceasta nu este o situație care va dispărea pur și simplu într-un an. Uitați-vă la infrastructura militară pe care Rusia a construit-o în ultimii ani. Oare toate acestea sunt doar pentru Ucraina? Este prea mult ca să fie doar pentru Ucraina. Este îndreptată împotriva voastră”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a adăugat că „este bine că există în lume și alte țări care privesc în prezent Europa ca pe o sursă de securitate – deocamdată, în mare parte potențială sub multe aspecte, dar capabilă să devină foarte puternică”.

„Este bine că mai există încă o șansă ca America să rămână parte a alianței de securitate care este atât de importantă pentru Europa. Iar pentru noi, cei din Ucraina, situația este extrem de dificilă în acest moment. Dar Ucraina nu se va preda niciodată. Ucraina va rămâne mereu puternică. Și Ucraina va rămâne mereu europeană. Dar ce se va întâmpla aici?

Rolul Statelor Unite în lume ar putea deveni și mai redus. De aceea, rolul Europei în lume trebuie să devină și mai important. Iar fără Germania, acest lucru este imposibil. Imposibil. Fără voi, libertatea va fi inevitabil învinsă. Libertatea și securitatea în Europa sunt imposibile fără voința și puterea voastră. Europa nu are o alternativă la Germania”, a mai afirmat el.

Președintele ucrainean s-a aflat marți la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment important pentru eforturile diplomatice de încheiere a războiului cu Rusia. Vizita a avut loc cu o săptămână înaintea unei noi runde de negocieri de pace, mediate de Statele Unite.

Citește și:

Zelenski spune că nu îl cheamă pe Putin la Kiev. „Au venit la noi fără invitație în 2022”. Ce crede despre o discuție telefonică

Friedrich Merz spune că Rusia nu pare dispusă să se angajeze în negocieri de pace serioase cu Ucraina

Editor : A.M.G.