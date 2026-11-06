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Volodimir Zelenski: Ucraina trebuie să se adapteze la noile realități politice din SUA pentru a obține mai mult sprijin

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Rachetele Patriot, prioritatea numărul unu O nouă iarnă sub amenințarea atacurilor rusești

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina trebuie să își adapteze strategia diplomatică la noile realități politice din Statele Unite, pentru a obține sprijin suplimentar de la Washington. Kievul urmărește să consolideze susținerea bipartizană din Congres, să recupereze ajutorul financiar promis și să obțină mai multe rachete pentru sistemele Patriot, considerate esențiale pentru apărarea împotriva atacurilor rusești, potrivit TVP World.

Zelenski a depus eforturi considerabile pentru a stabiliza relația cu președintele american Donald Trump, care a fost marcată de tensiuni, în special după întâlnirea din februarie 2025 de la Biroul Oval. Atunci, liderul ucrainean a fost acuzat că nu manifestă suficientă recunoștință pentru ajutorul oferit de Washington.

În paralel, discuțiile conduse de Statele Unite cu Ucraina și Rusia pentru găsirea unei soluții la conflict urmează să fie reluate săptămâna viitoare, la Abu Dhabi.

Aflat în Spania, unde participă la un summit ibero-american, Zelenski a declarat pentru postul TSN că Ucraina trebuie să își adapteze strategia la noul peisaj politic american, după ce rezultatele alegerilor intermediare au schimbat raportul de forțe din Congres, democrații preluând controlul asupra legislativului.

„Ucraina trebuie să avanseze către noua infrastructură politică din Statele Unite ale Americii”, a afirmat președintele ucrainean.

„Trebuie să acționăm rapid. Fără îndoială, trebuie să consolidăm sprijinul bipartizan de care beneficiem. Având în vedere schimbările de putere, ar trebui să ne consolidăm dialogul în mod corespunzător. Cred că avem șansa de a spori sprijinul”, a adăugat Zelenski.

Liderul de la Kiev a afirmat că Ucraina trebuie să își consolideze capacitatea de apărare prin noi pachete de ajutor și să recupereze ceea ce a descris drept 16 miliarde de dolari în asistență promisă de Washington, dar care nu ar fi fost încă acordată.

Rachetele Patriot, prioritatea numărul unu

Cea mai importantă nevoie a Ucrainei este consolidarea apărării aeriene, în condițiile în care războiul declanșat de Rusia se apropie de pragul de patru ani și jumătate. În acest context, Kievul încearcă să asigure aprovizionarea cu rachete pentru sistemele americane de apărare antiaeriană Patriot.

„Dacă nu rezolvăm problema sistemului Patriot, situația va deveni foarte dificilă pentru noi. Această problemă ar putea fi rezolvată de Europa, de unele țări din afara Europei și, desigur, de Statele Unite ale Americii. Aceasta este prioritatea numărul unu”, a declarat Zelenski.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat săptămâna trecută că a aprobat vânzarea către Ucraina a 500 de rachete Patriot PAC-3, într-un contract estimat la 2,1 miliarde de dolari. Livrarea acestora nu este însă prevăzută înainte de începutul anilor 2030.

Zelenski a mai spus că depune eforturi pentru ca Ucraina să dispună de un număr suficient de avioane de luptă F-16 operaționale în următoarele cinci-șase luni.

O nouă iarnă sub amenințarea atacurilor rusești

Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă în care infrastructura energetică riscă să fie vizată de atacurile rusești. Situația din capitala Kiev este „cea mai dificilă”, a avertizat președintele ucrainean.

În paralel, oficiali ai Uniunii Europene, NATO și Statelor Unite reuniți în această săptămână la Bruxelles lucrează la propuneri privind garanțiile de securitate care ar urma să fie acordate Ucrainei la încheierea conflictului. Zelenski a afirmat că discuțiile înregistrează unele progrese.

Trimisul special al SUA, Jared Kushner, a descris, la rândul său, discuțiile drept „productive și substanțiale”, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Garanțiile de securitate rămân unul dintre punctele centrale ale negocierilor privind încheierea războiului, Kievul insistând asupra unor angajamente care să împiedice o nouă agresiune rusă.

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Editor : C.A.

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