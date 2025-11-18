Live TV

Volodimir Zelenski, vizită în Spania: „Am întâlniri pe care le pregătim de ceva vreme”. Unde va merge mâine liderul de la Kiev

Data publicării:
volodimir zelenski - pedro sanchez
Volodimir Zelenski (stânga) și Pedro Sanchez (dreapta). Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

După vizita efectuată luni, 17 noiembrie, în Franța, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află astăzi în Spania. Liderul de la Kiev a anunțat că va avea o întâlnire cu premierul Pedro Sanchez, relatează UNN.

„Astăzi, am întâlniri în Spania pe care le pregătim de ceva vreme. Ne așteptăm ca o altă țară puternică să-și sporească sprijinul, ajutându-ne să protejăm vieți și să ne apropiem de sfârșitul războiului. Ne străduim să ne asigurăm că întâlnirea cu prim-ministrul Sánchez din Spania va duce la acorduri care ne vor da mai multă putere. În fiecare zi, Ucraina ar trebui să aibă rezultate în relațiile sale cu partenerii”, a transmis liderul ucrainean pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În aceeași postare, Zelenski a anunțat că mâine va avea întrevederi în Turcia.

„Mâine (n.red miercuri, 19 noiembrie) voi avea întâlniri în Turcia. Ne pregătim să relansăm negocierile și am elaborat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facă tot posibilul pentru a aduce mai aproape sfârșitul războiului. De asemenea, depunem eforturi pentru a relua schimburile de prizonieri de război și a-i aduce acasă pe prizonierii noștri.

Joi, am dat instrucțiuni să se pregătească ședința de lucru. Desigur, săptămâna aceasta va include discuții relevante cu oficiali guvernamentali și o întâlnire cu conducerea Radei Supreme și membrii facțiunii parlamentare Servitorul Poporului. Pregătesc câteva inițiative legislative necesare și decizii rapide de principiu de care are nevoie statul nostru. Slavă Ucrainei!”, a mai transmis președintele Ucrainei.

Amintim că Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani.

Citește și:

Acord între Ucraina și Grecia privind o nouă rută de transport a gazelor. Volodimir Zelenski, mesaj după vizita de la Atena

Spania încearcă să-l îmbuneze pe Donald Trump și anunță că va cumpăra arme din SUA pentru Ucraina

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Timisoara, Romania
1
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la...
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, Şerban Bubenek, (stânga) l-a criticat dur pe medicul Iuliu Torje (dreapta)
4
Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
5
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
Digi Sport
Bătută cu ranga, cu presupusa complicitate a unei colege, a solicitat în instanță 247 de salarii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONFERINTA DE PRESA - 12 NOI 2025
Negocieri urgente la Cotroceni pe tema pensiilor speciale. Nicușor...
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu...
Donald Trump și Jeffrey Epstein. Foto- X
Ce sunt dosarele Jeffrey Epstein și la ce întrebări ar putea...
nava incendiu dunare tulcea ucraina
Incendiu pe o navă cu GPL de pe Dunăre. Locuitorii evacuați din...
Ultimele știri
Monitorizarea traficului rutier, extinsă. Se vor colecta imagini de la camerele autorităţilor locale, combinate cu cele ale șoferilor
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
Un atac cu drone a lovit un centru comercial din regiunea Belgorod a Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Margus Tsahkna
Numărătoare inversă în zona baltică: Estonia avertizează că Rusia se va întoarce cu mai multe trupe și echipamente în cel mult doi ani
consiliul de securitate onu
Vot în Consiliul de Securitate al ONU pentru „susținerea” Planului de Pace al lui Donald Trump în Fâșia Gaza
rachete
Noua cursă a înarmărilor din Occident: vânzarea păcii pentru a cumpăra războiul și cum pierde Vestul avantajul oferit de soft-power
Viktor Orban
Viktor Orban, furios după ce UE a cerut ajutor suplimentar pentru Ucraina: „Trimiți încă o ladă de vodcă unui alcoolic”
gif nava
Acțiunea de evacuare de la Plauru și Ceatalchioi s-a încheiat. Aproape 250 de oameni și-au părăsit casele
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, ironii la adresa lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: ”Dacă ar fi fost actor, juca...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cum află, de fapt, România cu cine joacă în play-off. Când vor fi trași la sorți tricolorii
Adevărul
Prezentările de dispozitive medicale, noua capcană pentru vârstnici. Cum s-a trezit o femeie de 70 de ani cu...
Playtech
Care este diferența dintre o copie legalizată și un duplicat. Când ai nevoie de fiecare în parte
Digi FM
Fiica unei actrițe și a unui regizor, în comă de 12 ani: "Viața merge înainte cum poate. Vom lupta până la...
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Chivu ”s-a ridicat de la masă și a plecat” în timpul negocierilor pentru venirea în România
Pro FM
Sophie Grégoire rupe tăcerea despre noua relație dintre Justin Trudeau și Katy Perry: „Sunt om. E normal să...
Film Now
Actrițele care au strălucit la Governors Awards. Jennifer Lawrence și Jennifer Lopez, îndrăznețe și admirate...
Adevarul
România în fața unor crize profunde: „Am luat un medicament de răceală, deși pacientul are cancer avansat”
Newsweek
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 de lei. Ce privilegii au de la Guvern?
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Haos la un liceu din Ohio. Un cerb a dat buzna prin geamul cantinei în timpul micului dejun
Film Now
Cum ar fi comentat Tom Cruise despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban: „Are o mică satisfacție, spune...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu