Volodimir Zelenski, vizită în Spania: „Am întâlniri pe care le pregătim de ceva vreme”. Unde va merge mâine liderul de la Kiev

După vizita efectuată luni, 17 noiembrie, în Franța, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află astăzi în Spania. Liderul de la Kiev a anunțat că va avea o întâlnire cu premierul Pedro Sanchez, relatează UNN.

„Astăzi, am întâlniri în Spania pe care le pregătim de ceva vreme. Ne așteptăm ca o altă țară puternică să-și sporească sprijinul, ajutându-ne să protejăm vieți și să ne apropiem de sfârșitul războiului. Ne străduim să ne asigurăm că întâlnirea cu prim-ministrul Sánchez din Spania va duce la acorduri care ne vor da mai multă putere. În fiecare zi, Ucraina ar trebui să aibă rezultate în relațiile sale cu partenerii”, a transmis liderul ucrainean pe X.

În aceeași postare, Zelenski a anunțat că mâine va avea întrevederi în Turcia.

„Mâine (n.red miercuri, 19 noiembrie) voi avea întâlniri în Turcia. Ne pregătim să relansăm negocierile și am elaborat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facă tot posibilul pentru a aduce mai aproape sfârșitul războiului. De asemenea, depunem eforturi pentru a relua schimburile de prizonieri de război și a-i aduce acasă pe prizonierii noștri.

Joi, am dat instrucțiuni să se pregătească ședința de lucru. Desigur, săptămâna aceasta va include discuții relevante cu oficiali guvernamentali și o întâlnire cu conducerea Radei Supreme și membrii facțiunii parlamentare Servitorul Poporului. Pregătesc câteva inițiative legislative necesare și decizii rapide de principiu de care are nevoie statul nostru. Slavă Ucrainei!”, a mai transmis președintele Ucrainei.

Amintim că Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron au semnat luni, la Paris, o scrisoare de intenție în care se prezintă planurile Ucrainei de a achiziționa aproximativ 100 de avioane de vânătoare Rafale de fabricație franceză în următorii zece ani.

