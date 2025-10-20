Live TV

Volodimir Zelenski vrea să se întâlnească cu Donald Trump și Vladimir Putin la Budapesta

Data publicării:
zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă că este pregătit să se alăture întâlnirii prevăzute în curând la Budepasta între omologii săi american Donald Trump şi rus Vladimir Putin, dacă primeşte o invitaţie în acest sens.

Donald Trump şi Vladimir Putin urmează să se întâlnească în capitala Ungariei într-un al doilea summit în vederea căutării unei soluţii la Războiul din Ucraina.

Volodimir Zelenski revenit dintr-o vizită, vineri, la Washington, în care a eşuat să-l convingă pe Donald Trump să livreze rachete de tip Tomahawk Kievului.

”Dacă sunt invitat la Budapesta, dacă este vorba despre o invitaţie sub forma unei întâlniri în trei sau cum se numeşte, despre o diplomaţie itinerantă, în care preşedintele Trump se întâlneşte cu Putin şi în care preşedintele Trump mă întâlneşte, atunci, sub o formă sau alta, ne vom pune de acord”, declară într-o conferinţă de presă Volodimir Zelenski.

El consideră însă că Budapesta nu este ”cel mai bun loc pentru această reuniune”, transmite AFP, potrivit news.ro.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat apropiat al lui Donald Trump în cadrul Uniunii Europene (UE), a rămas conciliant cu Vladimir Putin, în pofida invaziei Ungariei şi s-a arătat, din contră, foarte critic, cu Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, condiţiile ca Rusia să ajungă la o pace rămân neschimbate, şi anume retragerea forţelor ucrainene din întregul Donbas, o regiune industrializată în estul Ucrainei pe care Moscova vrea să o anexeze.

El precizează că le-a spus interlocutorilor săi americani, în vizita sa la Washington, că ”poziţia Ucrainei nu s-a schimbat”, şi anume că respinge condiţiile ruse.

”Nu le vom da victoria ruşilor”, a subliniat el.

Volodimir Zelenski a anunţat că ţara sa are nevoie de 25 de sisteme americane antiaeriene de tip PATRIOT suplimentare, o armă modernă şi costisitoare, pentru a face faţă atacurilor ruseşti cu rachetă.

El a anunţat într-o conferinţă de presă că a ”angajat discuţii cu întrerprinderi din sectorul apărării” ”să pregătească un contract cu privire la 25 de sisteme PATRIOT”.

”De 25 de sisteme avem nevoie”, a subliniat el.

Banii pentru cumpărarea acestor sisteme de tip PATRIOT pot să ”provină din folosirea activelor rusești blocate”, a pledat Volodimir Zelenski.

Vineri, în timpul vizitei sale la Washington, preşedintele ucrainean nu a reuşit să-l convingă pe omologul său american să furnizeze Ucrainei rachete americane de croazieră de tip Tomahawk.

”După părerea mea, el nu vrea o escaladare cu ruşii înainte să se întâlnească cu ei” la Budapesta, a declarat Volodimir Zelenski.

