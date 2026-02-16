Live TV

„Vom aduce războiul în Rusia”. Un înalt oficial european anunță circumstanțele în care Alianța va bombarda țara lui Putin

profimedia-0730544012
Avioane F-16 poloneze în cadrul unui exercițiu militar NATO. Foto: Profimedia Images

NATO va lansa atacuri în adâncul teritoriului rus dacă Moscova va decide să atace țările baltice, a declarat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna. „Vom aduce războiul în Rusia. <...> Știm exact ce trebuie să facem”, a declarat Tsahkna într-un interviu acordat The Telegraph. Potrivit acestuia, în prezent, țările din regiune alocă 5% din PIB pentru apărarea națională, pentru a se pregăti pentru un eventual atac din est, și sunt deja capabile să riposteze Rusiei.

În același timp, a menționat șeful MAE estonian, în planurile de apărare anterioare ale NATO se admitea că armata rusă ar putea ocupa țările baltice înainte de a suferi o înfrângere în războiul cu alianța. Cu toate acestea, Estonia nu a fost niciodată de acord cu acest lucru. „Nu putem permite Rusiei să intre în țările baltice și [abia] apoi să ripostăm”, a explicat Tsahkna. El a adăugat că alianța are deja noi planuri de apărare, care constau în transferarea principalelor acțiuni militare pe teritoriul Rusiei.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că răspunsul la o eventuală operațiune rusă de capturare a coridorului Suwalki, care separă țările baltice de restul membrilor alianței și reprezintă o țintă potențială pentru Moscova, va fi „devastator”. Potrivit acestuia, membrii NATO și aliații desfășoară exerciții militare regulate, cu implicarea tuturor serviciilor de informații, care prevăd diferite scenarii de acțiuni militare.

În decembrie, compania media Welt a organizat „jocuri militare” cu participarea experților și foștilor militari NATO, în cadrul cărora a fost analizat scenariul invaziei trupelor ruse în Lituania. În cadrul simulării, un grup de 15.000 de soldați a capturat orașul lituanian Mariampole, un important nod de transport situat lângă coridorul Suwalki. În același timp, SUA nu au invocat articolul 5 din statutul NATO privind apărarea colectivă, deoarece în scenariul jocului Moscova a prezentat invazia ca o misiune umanitară pentru soluționarea crizei din Kaliningrad. Germania și Polonia au dat dovadă de ezitare și nu au trimis trupe în Lituania. În final, gruparea rusă și-a asigurat în câteva zile poziții dominante în țările baltice.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a invitat Polonia să se alăture proiectului de militarizare a coridorului Suwalki. Era vorba despre un poligon militar în construcție în orașul Kapčiamiestis, la intersecția granițelor Lituaniei, Belarusului și Poloniei, unde vor avea loc exerciții militare cu participarea a mii de soldați, inclusiv divizia națională a Lituaniei și forțele aliate din NATO.

