Conferinta de Securitate de la Munchen - Ursula von der Leyen
Conferinta de Securitate de la Munchen - Ursula von der Leyen.

Europa „nu mai poate fi custode al vechii ordini mondiale” și are nevoie de „o politică externă mai realistă și mai orientată către interesele proprii”, a declarat președinta Comisiei Europene. În fața ambasadorilor UE, Ursula von der Leyen a afirmat luni că Uniunea „va apăra și susține întotdeauna sistemul bazat pe norme”, dar că nu mai poate conta pe acesta pentru a apăra interesele europene și a proteja continentul de amenințări, arată The Guardian.

Ursula von der Leyen a adăugat: „Trebuie să reflectăm urgent asupra faptului dacă doctrina noastră, instituțiile noastre și procesul nostru decizional – toate concepute într-o lume postbelică caracterizată de stabilitate și multilateralism – au ținut pasul cu ritmul schimbărilor din jurul nostru. Dacă sistemul pe care l-am construit – cu toate încercările sale bine intenționate de a ajunge la un consens și la un compromis – este mai degrabă un ajutor sau un obstacol pentru credibilitatea noastră ca actor geopolitic.”

Von der Leyen, fost ministru german al Apărării, care s-a angajat să conducă o comisie „geopolitică” atunci când a preluat funcția în 2019, a fost criticată în ultimele zile pentru modul în care a gestionat războiul cu Iranul.

O importantă europarlamentară și fostă ministră franceză, Nathalie Loiseau, a criticat-o săptămâna trecută pe von der Leyen pentru diplomația sa telefonică cu liderii din Golf după atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, acuzând-o pe președinta comisiei că a uzurpat rolul șefului politicii externe a UE, Kaja Kallas.

În special în primele zile ale războiului, von der Leyen a declarat că este nevoie urgentă de „o tranziție credibilă în Iran”, mergând mai departe decât Kallas.

Luni, von der Leyen a evitat să critice SUA și Israelul pentru declanșarea războiului, afirmând că dezbaterea privind natura conflictului, „război de alegere sau război de necesitate”, este o dezbatere care „ratează parțial esențialul”. Ea a afirmat că nimeni nu va vărsa lacrimi pentru un regim care a „masacrat 17 000 de tineri”, referindu-se la cea mai recentă represiune, care, potrivit unor experți independenți, a provocat moartea a mult mai multor persoane. Ea a mai spus că Iranul a provocat devastare și destabilizare în întreaga regiune.

De asemenea, ea a remarcat că se desfășoară un conflict regional cu „consecințe neintenționate”, cu efecte colaterale care afectează energia, finanțele, comerțul, transporturile și provoacă strămutarea în masă a populației.

Într-un anunț separat, von der Leyen a promis ajutor umanitar din partea UE pentru 130.000 de persoane din Liban și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul conflictului asupra vecinului nordic al Israelului, unde jumătate de milion de persoane au rămas fără adăpost în ultimele zile în urma bombardamentelor israeliene și a ordinelor de evacuare.

