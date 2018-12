Vot de neîncredere împotriva Guvernului May, inițiat chiar de colegii de partid

Haosul politic din Marea Bitanie se amplifică. Guvernul Theresei May se va confrunta miercuri seară cu o moţiune de cenzură iniţiată chiar de colegii de partid. Este o victorie pentru cei care au contestat intens acordul privind Brexitul încheiat de Theresa May cu Comisia Europeană. Ei o acuză pe Therea May că a capitulat în faţa Uniunii Europene şi că înţelegerea este una nefavorabilă cetăţenilor britanici şi nu respectă dorinţa acestora exprimată în refeerndumul din 2016.

Theresa May se confruntă cu un vot de neîncredere inițiat chiar de colegii ei din Partidul Conservator nemulțumiți de acordul pentru Brexit Foto: GettyImages

În reacție la această mișcare a propriilor colegi de partid, Theresa May a spus că va lupta până la capăt și va contesta această acțiune politică. Existau zvonuri că și-ar putea da demisia, dar premierul britanic a risipit orice dubiu. Theresa May va contesta votul de neîncredre şi a vorbit, în context, despre experienţa sa în politică. În ciuda criticilor, ea susţine acordul pentru Brexit la care a ajuns cu Uniunea Europeană este cel mai bun posibil şi spune că acum nu este momentul pentru diviziune politică, ci pentru unitate.

Votul de neîncrede va avea loc miercuri seară în Parlamentul britanic, între orele 20:00 şi 22:00. Va fi unul secret, iar rezultatul va fi anunţat imediat. Dacă va reuşi să obţină încrederea parlamentarilor, nu se va mai putea înainta o moţiune împotriva Theresei May timp de un an. Dacă rămâne fără susţinere, se vor organiza alegeri în cadrul Partidului Conservator pentru funcţia de premier, la care Theresa May nu va putea participa.



Iniţiatorii moţiunii sunt nemulţumiţi de acordul privind Brexit, pe care guvernul l-a încheiat cu Comisia Europeană. Spun că Londra nu preia controlul asupra frontierilor, legilor şi finaţelor sale, aşa cum s-a cerut la referendum.

Votul de neîncredere vine la două zile după ce Theresa May a retras de la vot în Camera Comunelor proiectul de acord semnat cu Bruxelles-ul, tocmai de teama că această înţelegere nu va fi aprobată.

Marți, şefa executivului de la Londra a fost într-un turneu la Haga, Berlin şi Bruxelles, în încercarea disperată de a-i convinge pe liderii europeni să renegocieze ieşirea Marii Britanii din UE. Cererea ei s-a lovit de un refuz categoric din partea Angelei Merkel şi a preşedintelui Comisiei Europene.

Etichete:

,

,

,

,