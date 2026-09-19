Vot decisiv și secret în NATO. Cine sunt cei doi candidați care luptă pentru președinția celui mai înalt for militar al Alianței

Cei mai înalți comandanți ai NATO vor alege sâmbătă un nou lider, în cadrul unui vot decisiv care va contribui la definirea modului în care Alianța se pregătește pentru o eventuală incursiune rusă și gestionează tensiunile transatlantice persistente, notează Politico.

Cei 32 de șefi ai statelor majore din cadrul Alianței vor alege un nou președinte al celui mai înalt for militar al NATO, Comitetul Militar, la Copenhaga, printr-un scrutin secret — și vor alege între doi candidați: generalul german Carsten Breuer și generalul canadian Jennie Carignan.

„NATO se află într-un moment decisiv și într-o situație dificilă — în Europa se desfășoară un război convențional de amploare, iar NATO se transformă din nou într-o Alianță mai robustă și mai europeană”, a declarat Janne Kuusela, secretar permanent în cadrul Ministerului Apărării din Finlanda. „Asta înseamnă, desigur, că… avem nevoie de cei mai buni oameni posibili pentru a ocupa aceste posturi”.

Deși puțin cunoscut, Comitetul Militar al NATO este cea mai înaltă autoritate militară a Alianței, președintele acestuia având rolul de a oferi aliaților sfaturi militare sincere — contribuind la evaluarea fezabilității, finanțării și capacităților operațiunilor. Acesta coordonează zeci de grupuri de lucru ale personalului militar al NATO și facilitează ajungerea la un consens în ceea ce privește formularea recomandărilor militare.

„Este un rol extrem de complex”, a declarat Eleonora Russell, purtătoarea de cuvânt a fostului președinte, amiralul Rob Bauer, deoarece presupune câștigarea simultană a încrederii atât a conducerii militare, cât și a celei politice din cadrul Alianței — fără a lua partea nimănui.

Un astfel de rol este deosebit de dificil în prezent, având în vedere tensiunile transatlantice persistente, a afirmat ea, și este cu atât mai important cu cât în octombrie vor începe discuțiile delicate privind următorul ciclu de planificare militară al NATO, cu o durată de patru ani. „Secretul este că trebuie să fii… un ascultător extrem de bun”, a spus Russell, „dar, în același timp, trebuie să ai și o voință foarte puternică”.

Germanul Breuer, al cărui nume a fost anunțat de Berlin în luna februarie, este considerat favoritul, potrivit unui diplomat NATO și a doi responsabili europeni din domeniul securității naționale, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre această chestiune delicată.

Berlinul este în prezent cel mai mare cheltuitor din Europa în domeniul apărării, au declarat oficialii, iar Statele Unite au încurajat anterior Germania să preia roluri de lider în cadrul Alianței, pe măsură ce încearcă să-și reducă implicarea militară pe continent. Relațiile bilaterale tensionate dintre Ottawa și Washington ar putea, de asemenea, să îngreuneze demersul lui Carignan, au afirmat oficialii.

Acest sprijin a fost evident la Washington, pe 23 iulie, când Breuer l-a informat pe Elbridge Colby, șeful departamentului de politici al Pentagonului, cu privire la noua strategie militară a Germaniei. Ulterior, Colby a calificat strategia drept „istorică” și „extrem de lăudabilă” și a afirmat, într-o postare pe X, că Germania se poziționează ca „un lider-cheie al apărării convenționale a Europei”.

„Ambii candidați sunt lideri militari excepționali”, a declarat un alt oficial militar, care s-a întrebat totuși dacă astăzi nu ar fi mai important ca la conducere să se afle un european, având în vedere eforturile Alianței de a determina continentul să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare, inițiativă denumită NATO 3.0.

Prezentarea lui Breuer pentru acest post a inclus rolul său de lider în cadrul inițiativei NATO 3.0, au afirmat oficialii, precum și relațiile solide pe care generalul de patru stele le-a construit cu omologii săi de când a preluat funcția de șef al apărării Germaniei în 2023.

Carignan, comandantul suprem din Ottawa începând din 2024, și-a axat campania pe revigorarea rolului Comitetului Militar, au declarat oficialii, și pe transmiterea unui mesaj privind unitatea transatlantică durabilă în cadrul NATO. Acest lucru are loc într-un context în care Alianța a fost zguduită în repetate rânduri de conflictele cu președintele SUA, Donald Trump, de când acesta a preluat din nou funcția anul trecut.

Ministerul Apărării din Germania nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Conform unui purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Canada, „candidatura lui Carignan reflectă angajamentul de durată al Canadei față de NATO și față de consolidarea apărării colective și a securității transatlantice”.

Cu toate acestea, campania este plină de mister și se desfășoară în spatele ușilor închise — până la votul secret.

Asta pentru că „scopul principal al acestei inițiative este ca aceasta să fie o formațiune militară alcătuită din profesioniști care au încredere unii în alții”, a spus Russell, întrucât „la nivel militar este nevoie de o loialitate absolută, iar dacă știi exact cine a votat pentru tine și cine nu, atunci pierzi acea loialitate”.

Pentru a asigura această loialitate, numărarea voturilor se va opri odată ce se va atinge majoritatea — adică 17 voturi —, lăsând rezultatul real necunoscut, a declarat un oficial NATO. Pentru a spori misterul, unii șefi ai apărării au primit instrucțiuni stricte din partea ministerelor lor să voteze pentru un anumit candidat, a precizat oficialul, în timp ce alții pot decide singuri.

În culise, candidații au exercitat presiuni asupra omologilor lor prin intermediul unor scrisori, al unor întâlniri directe cu ambasadorii NATO, în cadrul summiturilor pe tema securității și prin apeluri telefonice către ministere, au declarat cei trei oficiali.

De când Berlinul l-a nominalizat pe Breuer, acesta a vizitat frecvent capitalele țărilor membre NATO. Printre destinațiile sale recente se numără Albania, Macedonia de Nord, Statele Unite, Slovenia, Letonia și Estonia — toate în ultimele două luni. Breuer a profitat de aceste călătorii și de întâlnirile cu alți lideri militari pentru a promova candidatura Germaniei, a declarat o persoană la curent cu aceste demersuri.

Același oficial NATO a declarat că se preconizează ca viitorul președinte al Comitetului Militar să preia funcția de la amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone în luna iulie a anului viitor.

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Editor : A.M.G.