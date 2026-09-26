Vucic a discutat cu Putin la telefon: Serbia speră să obţină o nouă prelungire a acordului de gaze cu Rusia

Serbia speră să obţină o nouă prelungire a acordului privind livrările de gaze din Rusia, a declarat sâmbătă preşedintele Aleksandar Vucic, după o convorbire cu Vladimir Putin, în timp ce Belgradul încearcă să ajungă la un acord pe termen mai lung, relatează France Presse.

Serbia este puternic dependentă de gazul rusesc, dar nu a reuşit să încheie un contract pe termen lung după expirarea, în vara anului 2025, a precedentului acord pe trei ani, bazându-se în schimb pe prelungiri pe termen scurt.

„Acordul privind gazele expiră la 30 septembrie. Cred că, în urma discuţiei de astăzi, va fi prelungit şi că vom asigura aprovizionări stabile cu gaze”, a scris Vucic pe Instagram după convorbire.

El a adăugat că Serbia va continua să beneficieze de un „preţ bun şi scăzut” de 318 euro (362 de dolari) pentru 1.000 de metri cubi, în loc să plătească preţul pieţei, care se ridică în prezent la 868 de euro (988 de dolari).

În pofida aspiraţiilor sale de a adera la Uniunea Europeană, Serbia rămâne una dintre puţinele ţări europene care menţin legături strânse cu Kremlinul după invazia rusă în Ucraina.

Belgradul se confruntă, de asemenea, cu sancţiuni americane care vizează principala sa companie petrolieră, Petroleum Industry of Serbia (NIS), din cauza participaţiei majoritare ruseşti.

Pentru ridicarea sancţiunilor este necesară retragerea completă a Rusiei, iar de mai multe luni au loc discuţii privind vânzarea participaţiei ruse de 56% către compania energetică ungară MOL.

Ultima derogare de la sancţiunile americane expiră la 30 septembrie, aceeaşi dată până la care Washingtonul a cerut finalizarea vânzării.

„Am discutat, de asemenea, despre situaţia Petroleum Industry of Serbia, în speranţa de a găsi o soluţie bună pentru ambele părţi”, a declarat Vucic.

Convorbirea s-a numărat printre ultimele contacte diplomatice ale lui Vucic în calitate de preşedinte, după ce acesta şi-a anunţat demisia pentru 27 septembrie, pentru a candida la funcţia de prim-ministru în cadrul alegerilor legislative anticipate declanşate de aproape doi ani de manifestaţii anticorupţie conduse de studenţi.

Editor : Sebastian Eduard