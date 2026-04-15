Vucic anunță investiții uriașe în armament, invocând planuri ale Croației, Albaniei și Kosovo de a ataca Serbia

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat un amplu program de reînarmare și investiții masive în armament, susținând că Belgradul trebuie să-și consolideze apărarea în fața unor presupuse planuri ale Croației, Albaniei și Kosovo de a ataca țara.

„Situaţia în materie de securitate s-a complicat începând din ianuarie, în special din cauza acţiunilor şi activităţilor alianţei Tirana-Zagreb-Pristina”, a declarat Vucic în cadrul unei conferinţe de presă comune cu liderul separatist al sârbilor din Bosnia şi Herţegovina, Milorad Dodik, relatează Agerpres.

Vucic a anunţat „schimbări revoluţionare” în capacităţile militare ale Serbiei, care are deja unul dintre cele mai mari bugete militare din regiune şi a devenit recent prima ţară europeană care s-a dotat cu rachete hipersonice aer-sol CM-400AKG, cumpărându-le din China.

Preşedintele sârb a justificat această achiziţie la jumătatea lunii martie prin necesitatea de a-şi consolida apărarea în faţa presupuselor planuri ale Croaţiei, Albaniei şi Kosovo de a-i ataca ţara „la un moment dat în viitor”.

Aceste trei ţări au semnat un acord în martie 2025 pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării, despre care au insistat că nu este îndreptat împotriva nimănui şi face parte din cooperarea obişnuită dintre membrii sau aspiranţii la NATO, din care fac parte Croaţia şi Albania. Kosovo, cu o populaţie majoritar albaneză, şi-a declarat unilateral independenţa faţă de Serbia în 2008, iar relaţiile dintre Belgrad şi fosta sa provincie sunt foarte tensionate.

„Explozie a producției de drone”

Preşedintele Serbiei a declarat că a ordonat miercuri robotizarea şi digitalizarea forţelor armate, achiziţionarea de rachete, consolidarea apărării antiaeriene şi o „explozie a producţiei de drone”, anunţând totodată „contracte importante pentru achiziţionarea de arme şi echipament militar”.

După ce s-a întâlnit cu înalţi comandanţi militari la Belgrad, Vucic, comandantul suprem al armatei, a declarat că a propus înfiinţarea unor unităţi echipate cu drone de atac cu rază lungă de acţiune şi cu drone în zbor staţionar.

Belgradul a achiziţionat deja arme şi echipamente moderne din Europa, Israel şi China şi doreşte să-şi adapteze strategia militară pentru a se conforma cerinţelor războiului modern, notează Reuters.

Între 2020 şi 2024, cheltuielile militare ale Serbiei au fost de aproximativ şase ori mai mari decât cele ale Albaniei, a doua ţară care a investit cel mai mult în apărare în regiune în acea perioadă.

Serbia este o ţară neutră din punct de vedere militar şi încearcă să găsească un echilibru între parteneriatul cu NATO şi aspiraţiile de aderare la Uniunea Europeană, pe de o parte, şi relaţiile sale cu Rusia şi China, pe de altă parte. Armata sârbă este constituită dintr-un efectiv de 22.500 de soldaţi, iar, în 2026, Belgradul a alocat 3,3% din PIB pentru cheltuielile de apărare.

Reînarmarea Serbiei a stârnit critici din partea Croaţiei, Bosniei şi Kosovo, vecinii şi inamicii săi din timpul războiului din anii 1990, care o consideră o ameninţare la adresa stabilităţii regionale, ceea ce Belgradul neagă.

Comentariile lui Vucic intervin după anunţul făcut cu o zi în urmă despre crearea unei societăţi comune sârbo-israeliene pentru fabricarea de drone. În 2025, Serbia a achiziţionat sisteme de artilerie PULS şi drone Hermes fabricate de compania israeliană Elbit Systems, în valoare de 335 de milioane de dolari, iar în august 2025 a achiziţionat, de asemenea, rachete cu rază lungă de acţiune, drone şi echipamente de război electronic în valoare de aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

În plus, Belgradul a cumpărat avioane-cargo şi elicoptere de la Airbus, precum şi rachete şi drone chineze. Serbia a mai achiziţionat avioane de luptă Rafale fabricate de francezii de la Dassault pentru 2,7 miliarde de euro (3,18 miliarde de dolari), pentru a-şi înlocui avioanele MiG-29 de producţie sovietică, deja învechite.

