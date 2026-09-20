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Washingtonul depune eforturi pentru a găsi rachete Patriot disponibile pentru Ucraina, spune ambasadorul SUA la NATO

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Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine
Sistem Patriot pentru Ucraina. Foto: Profimedia
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Statele Unite colaborează activ cu aliații din NATO pentru a identifica rachetele Patriot disponibile care pot fi transferate sau vândute Ucrainei, a declarat Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la NATO, într-un interviu acordat Radio Liberty, relatează Kyiv Post.

Whitaker a menționat că Washingtonul utilizează Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina (inițiativa PURL) pentru a furniza rachete Patriot către Kiev și a subliniat că soluționarea deficitului de aprovizionare necesită extinderea capacității de producție atât în SUA, cât și în Europa.

„Colaborez cu toți aliații noștri pentru a identifica rachetele Patriot disponibile care pot fi transferate sau vândute ucrainienilor”, a declarat Whitaker.

El a adăugat că Washingtonul analizează posibilitățile de producție comună cu Ucraina și aliații din NATO, menționând totodată că Kievul își dezvoltă, de asemenea, propriile capacități de interceptare.

În ceea ce privește negocierile privind acordarea către Ucraina a licențelor pentru fabricarea rachetelor de interceptare Patriot, Whitaker a declarat că oficialii americani analizează în detaliu aspectele complexe legate de licențele de export și de proprietatea intelectuală.

„În prezent, analizăm toate detaliile complexe legate de licențele de export, de companiile care dețin drepturi de proprietate intelectuală și de modul exact în care toate acestea s-ar putea concretiza în practică”, a declarat Whitaker.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 13 septembrie că Washingtonul analizează posibilitatea de a acorda Ucrainei o licență pentru producerea unei versiuni mai puțin avansate a rachetelor de interceptare Patriot.

Trump a declarat anterior, în cadrul summitului NATO de la Ankara din 8 iulie, că SUA vor autoriza Ucraina să producă sisteme de apărare aeriană Patriot. Cu toate acestea, el și-a retras angajamentul pe 31 iulie, afirmând că discuțiile continuă și invocând necesitatea de a proteja tehnologia militară sensibilă.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a subliniat la începutul lunii septembrie că realizarea fabricilor, crearea lanțurilor de aprovizionare și intensificarea producției în Ucraina ar dura ani de zile, ceea ce înseamnă că producția sub licență nu ar oferi o soluție imediată.

Ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, a declarat pe 8 septembrie că Ucraina depune eforturi pentru a achiziționa aproximativ 1.000 de rachete Patriot, cu sprijinul aliaților și al unui împrumut din partea UE.

Kievul a îndemnat în repetate rânduri partenerii să transfere rachete de interceptare din stocurile existente, în timp ce negocierile privind producția internă continuă.

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Editor : A.M.G.

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