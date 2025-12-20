Prinţul William al Marii Britanii l-a dus pe fiul său cel mare, prinţul George, la o organizaţie caritabilă pentru persoanele fără adăpost din Londra, unde cei doi au ajutat la pregătirea prânzului de Crăciun pentru persoanele nevoiaşe, a anunţat sâmbătă Palatul Kensington.

Vizita a fost deosebit de emoţionantă pentru William, moştenitorul tronului, deoarece mama sa, prinţesa Diana, îl dusese la aceeaşi organizaţie caritabilă când avea 11 ani, o experienţă care l-a inspirat să înfiinţeze un program menit să pună capăt fenomenului persoanelor fără adăpost.

În timpul vizitei la centrul caritabil, numit The Passage, George a semnat în cartea de oaspeţi pe aceeaşi pagină semnată anterior de Diana, care a murit într-un accident de maşină la Paris în 1997, când William avea 15 ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Purtând şorţuri, George, în vârstă de 12 ani, şi tatăl său au lucrat în bucătărie, aşezând mâncarea în tăvi de copt, în timp ce vorbeau şi râdeau cu personalul de catering al centrului, înainte de a se îndrepta spre mesele lungi pentru a le aşeza şerveţele şi biscuiţi de Crăciun.

„Pentru Prinţul de Wales era important să împărtăşească cu Prinţul George activitatea organizaţiei The Passage şi să petreacă timp alături de echipă, participând la activităţi de voluntariat”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

„Amândoi s-au bucurat foarte mult să întâlnească personalul, voluntarii şi beneficiarii serviciilor, precum şi să afle mai multe despre activitatea organizaţiei caritabile.”

Pe lângă eforturile sale de a preveni fenomenul persoanelor fără adăpost, William susţine şi cauzele ecologice şi militează pentru o mai mare deschidere în ceea ce priveşte problemele de sănătate mintală.

William, soţia sa Kate şi cei trei copii ai lor vor petrece Crăciunul la reşedinţa regelui Charles din Sandringham, în estul Angliei.

Citește și:

Prințul și prințesa de Wales au publicat portretul anual pentru felicitarea de Crăciun 2025. Când a fost realizată fotografia

Editor : C.A.