Live TV

Video „Winter is coming". Jaime Lannister a ales iar tabăra care luptă pentru viață. Nikolaj Coster-Waldau, vizită surpriză în Kiev

Data actualizării: Data publicării:
lanister
Sursa foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Actorul danez Nikolaj Coster-Waldau, care l-a interpretat pe Jaime Lannister în serialul „Game of Thrones”, a mers la Kiev. În seara zilei de 28 octombrie, acesta a fost văzut într-una dintre stațiile de metrou ale capitalei ucrainene, unde actorul s-a adăpostit de amenințarea unui atac rusesc cu rachete și drone.

Coster-Waldau este ambasador de bunăvoință al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare încă din 2016 și participă activ la inițiative umanitare internaționale. Prezența sa în metrou a atras atenția locuitorilor din Kiev: unii pasageri l-au recunoscut pe actor și au făcut poze împreună cu el. În fotografiile publicate de Reuters, acesta poate fi văzut întins pe un pat pliant, cu o pernă mică, pregătindu-se să aștepte trecerea pericolului în adăpostul subteran, transmite presa ucraineană.

În plus, utilizatorii rețelelor sociale au relatat că Coster-Waldau a fost văzut într-unul dintre barurile din Podil. Vita Zadorozhna a postat pe Threads o fotografie în care apare alături de actor, iar ulterior această fotografie a fost preluată de publicațiile ucrainene. Programul oficial al șederii actorului în Ucraina și evenimentele planificate nu au fost încă anunțate.

Coster-Waldau este cunoscut pentru colaborarea sa cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare — el sensibilizează publicul cu privire la problemele legate de sărăcie, inegalitatea de gen și schimbările climatice. Anterior, actorul a vizitat proiecte umanitare ale ONU în Kenya, Rwanda, Thailanda, Maldive și alte țări. După izbucnirea războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, actorul a susținut campania „Stand Up for Ukraine”, care vine în ajutorul celor afectați de ostilități.

„Metroul din Kiev funcționează în timpul alertelor aeriene nu doar ca sistem de transport, ci și ca adăpost pentru locuitorii capitalei”, se preciza în mesaj.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
1
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Volodimir Zelenski
2
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
3
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
submarin nuclear rusia
4
Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
5
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Digi Sport
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski profimedia
Zelenski susține că Rusia plănuiește noi atacuri cu rachete balistice: „Avem nevoie de mijloacele necesare pentru a elimina acest rău”
Vladimir Putin
Putin susține că Rusia este „pregătită” pentru un război cu Europa: „Dacă se va merge prea departe, nu vor mai exista câștigători”
avion su-34 profimedia
Două avioane de bombardament rusești Su-34, distruse într-un atac ucrainean cu rachete Neptun
Incendiu la o rafinărie din Rusia atacată cu drone de armata ucraineană
Câți ucraineni susțin continuarea atacurilor Kievului asupra rafinăriilor rusești în ciuda riscului de a pierde ajutorul SUA (sondaj)
moscova profimedia
Moscova avertizează Ucraina că, dacă va ataca de ziua naţională a Rusiei, va pune în pericol reuniunea tripartită
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-10-29T224131.159
Cum l-a ajutat Trump pe Flavio Bolsonaro să fugă din Brazilia după...
nicusor dan diplomati 2
Nicușor Dan, discuție telefonică cu prințul moștenitor al Arabiei...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean...
tren cai ferate sine de tren cfr infrastructura
Raport: 70% din calea ferată de la noi trebuie schimbată de urgență...
Ultimele știri
Ministrul Apărării a trimis Corpul de Control la Direcţia care se ocupă cu achiziția de echipamente pentru a verifica contractele SAFE
Elveţia ia în calcul reducerea vitezei maxime pe autostrăzile sale la 80 km/h. Motivul pentru care s-ar putea lua această decizie
Dan Neculăescu, despre posibilitatea ca România să asigure unele costuri pentru trupele SUA staționate aici: Interes strategic major
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
7 lucruri pe care le înveți abia după ce devii mamă. Nimeni nu te pregătește cu adevărat pentru aceste...
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Eddy Gnahore, făcut praf de fostul antrenor: „Cum să merite 25.000 de euro? Îl felicit pe Andrei Nicolescu!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Jucătorul de la Egnatia, accidentare horror chiar înaintea meciului cu U Craiova! Imagini teribile. Video
Adevărul
Putin, situație penibilă alături de președintele Mozambicul. Diferența de înălțime a stârnit ironii pe...
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan s-a retras! Surpriză de proporții, după decizia definitivă a instanței în procesul cu...
Pro FM
A avut șansa de a face parte din Backstreet Boys, dar a refuzat. Ryan Gosling, revenire spectaculoasă în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Stewart a murit la 86 de ani. Actorul din „X-Men” și „Star Trek” s-a luptat cu două boli grave
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Florin Manole face anunțul așteptat de pensionari despre indexarea pensiilor și bonusul de Crăciun. Avem bani!
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Arată ca o grămadă de excremente, dar poate trăi peste 120 de ani. Creatura marină care i-a uimit pe...
Film Now
Halle Berry a pierdut custodia principală a fiului ei. Nu mai are voie să-l găzduiască peste noapte, după...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...