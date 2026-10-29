Actorul danez Nikolaj Coster-Waldau, care l-a interpretat pe Jaime Lannister în serialul „Game of Thrones”, a mers la Kiev. În seara zilei de 28 octombrie, acesta a fost văzut într-una dintre stațiile de metrou ale capitalei ucrainene, unde actorul s-a adăpostit de amenințarea unui atac rusesc cu rachete și drone.

Coster-Waldau este ambasador de bunăvoință al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare încă din 2016 și participă activ la inițiative umanitare internaționale. Prezența sa în metrou a atras atenția locuitorilor din Kiev: unii pasageri l-au recunoscut pe actor și au făcut poze împreună cu el. În fotografiile publicate de Reuters, acesta poate fi văzut întins pe un pat pliant, cu o pernă mică, pregătindu-se să aștepte trecerea pericolului în adăpostul subteran, transmite presa ucraineană.

În plus, utilizatorii rețelelor sociale au relatat că Coster-Waldau a fost văzut într-unul dintre barurile din Podil. Vita Zadorozhna a postat pe Threads o fotografie în care apare alături de actor, iar ulterior această fotografie a fost preluată de publicațiile ucrainene. Programul oficial al șederii actorului în Ucraina și evenimentele planificate nu au fost încă anunțate.

Coster-Waldau este cunoscut pentru colaborarea sa cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare — el sensibilizează publicul cu privire la problemele legate de sărăcie, inegalitatea de gen și schimbările climatice. Anterior, actorul a vizitat proiecte umanitare ale ONU în Kenya, Rwanda, Thailanda, Maldive și alte țări. După izbucnirea războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, actorul a susținut campania „Stand Up for Ukraine”, care vine în ajutorul celor afectați de ostilități.

„Metroul din Kiev funcționează în timpul alertelor aeriene nu doar ca sistem de transport, ci și ca adăpost pentru locuitorii capitalei”, se preciza în mesaj.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Rotaru