Yanis Varoufakis va fi judecat pentru promovarea consumului de droguri. Fostul ministru a spus că a consumat ecstasy, acum 36 de ani

Politicianul de stânga și fostul ministru grec de Finanțe Yanis Varoufakis a fost pus sub acuzare și va fi judecat pentru că ar fi promovat consumul de droguri într-un podcast, a anunțat, miercuri, micul său partid, MeRA25, potrivit Kathimerini.

Un comunicat al formațiunii politice a precizat că fostul oficial al partidului SYRIZA urmează să se prezinte în instanță pe 16 decembrie și a acuzat guvernul de centru-dreapta că „manipulează” sistemul judiciar grec pentru a-l viza pe Varoufakis „pentru că spune adevărul”.

Varoufakis a fost investigat în urma comentariilor pe care le-a făcut într-un podcast despre probleme legate de tineri, în cadrul căruia a fost întrebat dacă a consumat vreodată droguri.

„Hotărât să nu fac un Bill Clinton (vă amintiți de amuzantul «Nu am inhalat»?), am spus că am făcut-o”, a afirmat Varoufakis într-o postare ulterioară pe X. El a spus că a recunoscut consumul anterior de marijuana și a descris o singură experiență cu ecstasy în Sydney, acum 36 de ani, adăugând că, deși inițial plăcută, aceasta a dus la o migrenă de o săptămână și l-a descurajat să mai consume droguri.

El a spus că a folosit anecdota pentru a sublinia riscurile consumului de droguri, spunându-le ascultătorilor că „există un preț de plătit”, dependența reprezentând „sfârșitul libertății”.

MeRA25 a declarat, miercuri, că decizia de a-l pune sub acuzare pe Varoufakis, care a fost ministru de Finanțe în 2015, în punctul culminant al crizei financiare din Grecia, a fost atât „ridicolă... cât și periculoasă”.

„Ideea de a trimite în judecată un lider de partid pentru că a vorbit despre experiențele sale cu substanțe de acum multe decenii nu este o gafă accidentală și inocentă”, a declarat partidul. „Este un mesaj din partea unui sistem judiciar care închide ochii în fața celor aflați la putere și îi urmărește pe cei care refuză să îngenuncheze.”

MeRA25 nu mai este reprezentat în Parlament.

