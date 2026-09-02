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Yorgen Fenech, achitat în primă instanță, după acuzațiile de orchestrare a asasinării jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia

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Malta Journalist Killed
Omul de afaceri maltez Yorgen Fenech. Foto: AP / Profimedia
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Un tribunal din Malta l-a achitat miercuri pe magnatul Yorgen Fenech, acuzat că a orchestrat asasinarea brutală, în 2017, a jurnalistei de investigaţie Daphne Caruana Galizia, relatează The Guardian. Omul de afaceri, unul dintre cei mai bogaţi din Malta, era acuzat că a comandat atentatul cu maşină-capcană care i-a curmat viaţa lui Daphne Caruana Galizia, în vârstă de 53 de ani, un eveniment care a zguduit această naţiune insulară, membră a Uniunii Europene, şi a stârnit un val de condamnări la nivel mondial.

Verdictul, împotriva căruia se preconizează că procuratura va face apel, reprezintă o lovitură nu doar pentru familia victimei, ci şi pentru politicienii şi activiştii care consideră acest caz un moment de referinţă în lupta pentru protejarea libertăţii presei în Europa.

La aproape nouă ani de la moartea lui Daphne Caruana Galizia într-un atentat cu bombă asupra maşinii sale, în octombrie 2017, un juriu format din şase femei şi trei bărbaţi l-a găsit pe Yorgen Fenech, în vârstă de 44 de ani, nevinovat pentru ambele capete de acuzare care i-au fost aduse: complicitate la omorul intenţionat al lui Caruana Galizia şi asociere în scopul comiterii unei infracţiuni.

În prezenţa membrilor familiei şi a presei, preşedinta juriului a anunţat verdictul în mijlocul unor exclamaţii de uimire şi ovaţii, precizând că juraţii au votat respingerea ambelor capete de acuzare cu o majoritate de opt la unu, notează News.ro.

Fenech, un om de afaceri influent şi dezvoltator imobiliar a cărui familie deţine două hoteluri Hilton şi are o participaţie într-o centrală electrică din Malta, fusese acuzat de procurori că a plătit 150.000 de euro prin intermediul unui intermediar, Melvin Theuma, pentru a o ucide pe jurnalistă.

Procurorii ceruseră ca acesta să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Asasinarea lui Caruana Galizia, care îi viza pe Fenech şi pe personalităţi politice de seamă în reportajele sale, a declanşat cel mai grav scandal politic din istoria postbelică a Maltei, devenind un punct de raliere pentru mişcarea anticorupţie şi pentru activismul în favoarea libertăţii presei.

Consecinţele au dus la demiterea lui Joseph Muscat, pe atunci prim-ministru al celui mai mic stat membru al UE, împreună cu doi dintre miniştrii săi şi şeful său de cabinet.

Procesul, care a durat două luni, a scos la iveală amploarea reţelei de contacte politice a lui Fenech şi a ridicat semne de întrebare cu privire la încercările de sabotare şi de interferenţă în ancheta poliţiei. Martorii-cheie, precum şi însuşi inculpatul, au susţinut că şeful de cabinet al prim-ministrului a divulgat în repetate rânduri informaţii sensibile către Fenech.

Rezumând acuzaţiile aduse împotriva sa, procurorul Anthony Vella a afirmat că Fenech credea că poate „cumpăra justiţia”, spunând juriului: „Vi se cere să decideţi dacă un om care avea contacte extinse în politică şi printre conducătorii entităţilor publice avea suficientă putere pentru a plăti ca Daphne să fie ucisă.”

Apărarea a susţinut că lanţul de comandă se afla la un nivel mai înalt, Fenech şi avocaţii săi sugerând că persoana care a ordonat asasinatul era fostul şef de cabinet al lui Muscat, Keith Schembri. Aceştia au afirmat că poliţia nu a depus suficiente eforturi pentru a investiga acuzaţiile privind implicarea acestuia.

„Toate drumurile duc la Keith, iar toate podurile către Keith au fost arse”, a declarat avocatul apărării, Charles Mercieca, în pledoaria sa finală.

În mărturia sa, Fenech le-a spus juraţilor: „Nu am ordonat niciodată asasinarea lui Daphne Caruana Galizia, nici a altcuiva. Nu am avut niciun rol în asasinarea ei”. El a afirmat că a acţionat doar ca mesager între Schembri şi Theuma şi că şoferul de taxi l-a şantajat.

Schembri, care a depus mărturie în cadrul procesului, a negat orice faptă ilicită, afirmând că nu a fost implicat în scurgerile de informaţii şi că nu avea cunoştinţă despre asasinat.

Editor : B.E.

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