Live TV

Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga

Data publicării:
Bad weather at Heathrow Airport, London, UK - 11 Dec 2022
Ninsorile, poleiul și ceața au provocat haos în aeroporturi și pe șosele în Europa. FOTO: Profimedia Images

Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.

Un strat gros de gheaţă a acoperit pistele din Viena, iar poleiul continua să se formeze după operaţiunile de îndepărtare a acestuia, a declarat un purtător de cuvânt. Zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, au precizat reprezentanţii aeroportului.

Ploaia îngheţată a determinat Aeroportul din Praga să funcţioneze într-un mod foarte limitat, au anunţat reprezentanţii acestuia într-un mesaj postat pe reţeaua X. Pe parcursul zilei sunt preconizate întârzieri, iar sosirile au fost restricţionate pe perioada în care personalul lucrează la dezgheţarea pistei principale, au adăugat reprezentanţii aeroportului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aeroportul M. R. Stefanik din Bratislava a fost închis până la ora locală 11:15 din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile de pe pista de rulare, fiind anticipate întârzieri ale zborurilor în cursul dimineţii, a transmis agenţia TASR citând informaţiile de pe site-ul aeroportului.

 O echipă pentru operaţiuni de urgenţă organizează o sesiune pentru a evalua acţiunea de frânare pe pistă şi a determina momentul la care aeroportul îşi poate relua operaţiunile în siguranţă, potrivit acestor informaţii.

 Pasagerii sunt sfătuiţi să urmărească site-ul aeroportului, aplicaţiile mobile ale companiilor aeriene şi anunţurile din aeroport pentru cele mai recente informaţii privind plecările lor, conform Aeroportului din Bratislava.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Probleme din cauza zăpezii și gheții au fost și pe aeroportul din Frankfurt, Germania.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
zapada germania
VIDEO. Zăpadă de peste trei metri în Germania și Austria
iarna grecia
Iarnă cruntă în Grecia: 3 oameni au murit
zapada polonia
Vreme geroasă în Polonia
masini vreme rea
Vreme rea în Spania, Franța și Italia
zapada drum bosnia
Avertisment MAE. Vreme rea în Balcani și în Italia
Recomandările redacţiei
taxe si impozite
Oana Gheorghiu, despre majorarea taxelor și impozitelor locale: „E...
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei...
gaze aprinse la aragaz
Bogdan Ivan: Nu ar trebui să crească prețul la gaze de la 1 aprilie...
FED GHORGIU ORA 19 301025 R7_10112
Companiile care falimentează statul, verificate. Oana Gheorghiu...
Ultimele știri
Pericol de poluare pe Dunăre: barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ, scufundată. Probele indică depășiri la amoniu
Bogdan Ivan, despre situația căldurii din Capitală: Va urma o perioadă de tranziție cu sisteme mobile. „Până atunci, lucrăm cu ce avem”
Kim Jong Un și-a reorganizat serviciul de securitate pe fondul temerilor legate de o tentativă de asasinat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a rămas William tăcut după dezvăluirile făcute de Harry în cartea sa de memorii. Adevărul a ieșit la...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Responsabilitățile financiare ale chiriașului: ce plătește la asociația de proprietari
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...