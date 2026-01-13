Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava. Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga

Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters.



Un strat gros de gheaţă a acoperit pistele din Viena, iar poleiul continua să se formeze după operaţiunile de îndepărtare a acestuia, a declarat un purtător de cuvânt. Zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, au precizat reprezentanţii aeroportului.



Ploaia îngheţată a determinat Aeroportul din Praga să funcţioneze într-un „mod foarte limitat”, au anunţat reprezentanţii acestuia într-un mesaj postat pe reţeaua X. Pe parcursul zilei sunt preconizate întârzieri, iar sosirile au fost restricţionate pe perioada în care personalul lucrează la dezgheţarea pistei principale, au adăugat reprezentanţii aeroportului.

Aeroportul M. R. Stefanik din Bratislava a fost închis până la ora locală 11:15 din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile de pe pista de rulare, fiind anticipate întârzieri ale zborurilor în cursul dimineţii, a transmis agenţia TASR citând informaţiile de pe site-ul aeroportului.



„O echipă pentru operaţiuni de urgenţă organizează o sesiune pentru a evalua acţiunea de frânare pe pistă şi a determina momentul la care aeroportul îşi poate relua operaţiunile în siguranţă”, potrivit acestor informaţii.



„Pasagerii sunt sfătuiţi să urmărească site-ul aeroportului, aplicaţiile mobile ale companiilor aeriene şi anunţurile din aeroport pentru cele mai recente informaţii privind plecările lor”, conform Aeroportului din Bratislava.

Probleme din cauza zăpezii și gheții au fost și pe aeroportul din Frankfurt, Germania.

