Live TV

Video Zboruri anulate și întârzieri de 90 de minute pe aeroporturile europene după atacul cibernetic. Sistemele de check-in sunt verificate

Data publicării:
tabela zboruri in aeroport
Mai multe zboruri au suferit întârzieri majore, în Europa, în urma atacului cibernetic. Foto: Profimedia Images

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in, transmite Reuters. Atacul cibernetic a făcut însă ravagii. Sunt întârzieri mari, chiar și de 90 de minute, dar și zboruri anulate, în urma incidentului.

Atacul de sâmbătă a vizat furnizorul de sisteme de check-in şi îmbarcare Collins Aerospace, parte a grupului RTX, afectând operaţiunile de la Heathrow, aeroportul din Berlin şi Bruxelles. Pasagerii s-au confruntat cu cozi lungi, întârzieri şi zeci de anulări de zboruri.

La Bruxelles, 45 din cele 257 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate, însă ajustările operaţionale au redus timpii de aşteptare.

Întârzierile variază între 30 şi 90 de minute”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La Berlin Brandenburg, problemele persistau, dar era folosit un sistem manual de rezervă, fără întârzieri majore. Heathrow a confirmat că marea majoritate a zborurilor” au continuat să decoleze, deşi lucrările de recuperare a sistemului continuau.

Potrivit Cirium, furnizor de date din aviaţie, nivelul întârzierilor era „scăzut” la Heathrow, moderat” la Berlin şi semnificativ” la Bruxelles, dar în scădere.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice care au afectat sectoare variind de la sănătate la industria auto. RTX a descris situaţia ca pe „o perturbare de natură cibernetică” şi a precizat că a fost afectat software-ul MUSE, utilizat de mai multe companii aeriene.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Avioane MiG-31
3
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
peru cocaina
4
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Muzeul Național de Istorie, conferință de presă despre furtul pieselor din tezaurul dacic
5
Statul român, despăgubit cu 5,7 milioane de euro pentru tezaurul furat din Olanda. Banii...
Și-a pus tatăl să o scoată din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns să trăiască, după moartea lui
Digi Sport
Și-a pus tatăl să o scoată din testamentul de 5.000.000$! Unde a ajuns să trăiască, după moartea lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
augustin zegrean
Augustin Zegrean prezice că reforma pensiilor magistraților va pica...
Avioane MiG-31
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează...
Keir Starmer
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut Statul Palestinian
Ultimele știri
Noul acord cu China dă Americii controlul asupra TikTok. Anunț de la Washington privind datele utilizatorilor rețelei
Televiziunea de stat rusă lansează teoria că Trump a planificat uciderea lui Charlie Kirk
Alertă în mai multe localități de lângă Craiova. Un urs dă târcoale de zile întregi gospodăriilor. „Așa ceva nu s-a mai întâmplat”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
British Airways workers at Heathrow airport have voted to strike in a dispute over pay, Manchester, Greater Manchester, UK - 26 Jun 2022
Compania afectată de atacul cibernetic masiv care a provocat haos pe aeroporturi tocmai semnase un contract cu NATO
mae ministerul de externe inquam octav ganea
Avertisment MAE pentru români, după atacurile cibernetice în mai multe aeroporturi din Europa. Ce țări sunt afectate
marea britanie, hacker, atac cibernetic
Doi tineri de 18 și 19 ani, inculpați pentru un atac cibernetic care a paralizat luni de zile transportul public din Londra
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri cibernetice și dezinformare, legate de Rusia, în timpul alegerilor din 2024
nicolae-chicu-nm
Jurnalistul moldovean Nicolae Chicu acuză că a fost victima unui atac cibernetic. Canalul său de YouTube a fost șters
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
BĂTAIE ca-n filme la ziua 'Mata Harei de Romania'! Şefa de la taxe Sector 4 și-a serbat cei 44 de ani, dar...
Fanatik.ro
Antrenorul care i-a fost propus lui Gigi Becali la FCSB prin SMS. „Mi-a scris o femeie”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Cum arată astăzi Alina Vidican, a doua soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au transformat-o complet
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cât economisești dacă plătești anticipat un credit pe 30 de ani: simulări pe sume reale
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Scandal uriaș! I-au trimis oferta lui Dan Petrescu, iar a doua zi au fost reclamați la FIFA
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Avertismentul unui fost ministru moldovean: „Rusia va face din Moldova o bază militară"
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme