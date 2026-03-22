Zece ani de la atentatele teroriste jihadiste de la Bruxelles: 32 de oameni au murit atunci, iar peste 300 au fost răniți

Angajații aeroportului din Bruxelles și rudele acestora aduc un omagiu victimelor celor trei atentate din Bruxelles la un memorial improvizat în apropierea aeroportului din Zaventem, pe 23 martie 2016 Foto: Profimedia

Belgia comemorează duminică zece ani de la atentatele jihadiste din martie 2016, de la Bruxelles. Ceremoniile au început puţin înainte de ora 8 (09.00 ora României) la aeroportul Bruxelles-Zaventem, cu participarea premierului Bart De Wever, a regelui Philippe şi a reginei Mathilde şi vor continua la staţia de metrou Maelbeek, cea de-a doua ţintă a atacurilor teroriste.

Supravieţuitori ai atentatelor au depus mărturii răscolitoare, scrie Agerpres.

Beatrice de Lavalette, care a rămas fără picioare la aeroport, în urmă cu un deceniu, a afirmat că „ar fi o minciună să spun că e uşor de trăit viaţa în felul acesta. În fiecare zi, mă trezesc cu amintiri despre această oroare. Îmi privesc corpul. Corpul care mi-a fost ars, rănit şi sfâşiat. Dar am ales să trăiesc, să lupt”. Ea a devenit sportivă paralimpică, practicând echitaţia.

Atentatele sinucigaşe revendicate de Statul Islamic au ucis în 22 martie, acum zece ani, 32 de oameni şi au rănit peste 300.

Cu patru zile înainte, în capitala Belgiei fusese arestat Salah Abdeslam, terorist care participase la atentatele de la Paris din 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morţi. Arestarea lui a grăbit proiectele de noi atacuri ale celulei sale islamiste.

Duminică dimineaţa, ceremoniile de comemorare vor urma orarul exact al exploziilor declanşate de trei terorişti în 2016 - două într-un hol al aeroportului şi una în metrou - un alt loc aglomerat. Atentatele au fost cele mai sângeroase din istoria Belgiei.

