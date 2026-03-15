Acum aproape un deceniu, britanicii au început să cumpere mai multă cafea decât ceai. Și nu orice fel de cafea. Studiul Family Food Survey, realizat pe o perioadă îndelungată, arată că britanicii preferau cafeaua instant: la mijlocul anilor 1970, cumpărau de aproximativ cinci ori mai mult, în greutate, din acest produs dezgustător decât boabe de cafea. În 2019, balanța a înclinat în favoarea boabelor. „Marea Britanie a devenit o națiune consumatoare de cafea”, spune Dock No, statistician la Organizația Internațională a Cafelei, scrie The Economist în debutul unei analize despre europenizarea britanicilor la un deceniu după Brexit.

Marea Britanie a devenit mai mult ca o țară din Europa continentală în acest sens, și în multe altele. Rata natalității a scăzut, iar tinerii locuiesc mai mult timp acasă. Economia sa o urmează pe cea a zonei euro. Marea Britanie este pe cale să adopte reglementări privind ocuparea forței de muncă și drepturile chiriașilor în stil continental. Politica sa pare decisiv europeană, cu un electorat divizat și un partid populist în fruntea sondajelor. Și chiar și Telegraph, un brand media puternic pro-Brexit, este cumpărat de Axel Springer din Germania.

Nimic din toate acestea nu părea probabil acum zece ani, când a început campania pentru referendumul privind apartenența la Uniunea Europeană. Cei care doreau să rămână în UE se temeau că Marea Britanie ar putea renunța la importurile continentale, cum ar fi concediul parental și restricțiile privind timpul de lucru, în timp ce unii susținători înfocați ai Brexitului susțineau că țara ar trebui să se alinieze la Commonwealth sau la ceea ce ei numeau „anglosfera”. Dar votul final pentru Brexit din iunie 2016 este un motiv important pentru care Marea Britanie a devenit mai europeană.

Începem cu reproducerea

Rata fertilității în Anglia și Țara Galilor era în scădere de câțiva ani înainte de referendum. În 2016, aceasta era de 1,8. Până în 2024, ultimul an pentru care sunt disponibile cifre, aceasta a scăzut la 1,4. Scăderea aduce Anglia și Țara Galilor aproape de media UE. Acestea s-au alăturat unui grup de țări din Europa Centrală cu fertilitate medie, care include Austria, Germania și Ungaria. Scoția a ajuns să semene cu țările din sudul Europei cu fertilitate scăzută.

În 2024, 49% dintre tinerii de 24 de ani locuiau în casa părintească, față de 36% cu un deceniu înainte. La fel ca în cazul fertilității, Marea Britanie a ajuns să semene cu o țară din Europa Centrală. Institutul pentru Studii Fiscale, un grup de reflecție, a arătat că prețurile ridicate ale locuințelor încurajează tinerii să rămână în zonă, la fel ca și moștenirea etnică minoritară. În Londra, un oraș scump și etnic mixt, una din cinci persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 60 de ani are un copil cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani care locuiește cu ea, o proporție mai mare decât în orice altă parte.

Din punct de vedere economic, Marea Britanie era oarecum o excepție acum zece ani

Deși creșterea PIB-ului său nu era spectaculoasă, țara a evitat criza euro, care a afectat Europa de Sud. Mulți politicieni britanici credeau că s-a creat un decalaj între țara lor și restul continentului. Douglas Carswell, un eurosceptic, susținea că Marea Britanie era „legată de un cadavru”. Chiar și Sir Nicholas Soames, un conservator eurofil, a descris Europa ca fiind împotmolită în „nesiguranță, lipsă de încredere și lipsă de optimism”.

Diferența nu a fost niciodată atât de mare pe cât susțineau politicienii și, între timp, a dispărut, în parte deoarece Brexit-ul a afectat comerțul și investițiile în Marea Britanie. FMI prognozează o creștere a PIB-ului de 1,3% în acest an, atât în Marea Britanie, cât și în zona euro. În 2016, sondajul Gallup World Poll a constatat că 42% dintre britanici considerau că nivelul lor de trai se îmbunătățea – o proporție mai mare decât cea înregistrată în Franța, Germania, Italia, Polonia sau Spania. În 2025, doar 31% dintre britanici erau la fel de optimiști. Au devenit la fel de pesimiști ca francezii, pentru care pesimismul este un sport național.

În 2016, unii susținători ai rămânerii în UE se temeau că Marea Britanie ar putea întoarce spatele „Europei sociale” a drepturilor lucrătorilor. S-a întâmplat exact opusul. Guvernele britanice au consolidat drepturile prin întărirea normelor privind concediul de paternitate și, începând de luna viitoare, prin introducerea unor măsuri mai stricte de protecție împotriva concedierilor. Politicienii laburiști și sindicaliștii susțin că aceste schimbări vor face Marea Britanie să semene mai mult cu restul Europei – și așa va fi.

Același lucru este valabil și pentru piața imobiliară

Marea Britanie a fost mult timp o excepție europeană în ceea ce privește închirierea de locuințe. Proprietarii erau supuși unor reglementări relativ ușoare, iar chiriașii erau mai expuși la creșteri ale chiriei și la recuperarea locuințelor. Acest lucru este pe cale să se schimbe. La 1 mai, regula „secțiunea 21”, care permite multor proprietari englezi să-și recupereze proprietățile, va fi abolită, iar chiriașii vor putea contesta creșterile chiriei.

Emmanuelle Causse, secretar general al Uniunii Internaționale a Proprietarilor Imobiliari, cu sediul la Bruxelles, afirmă că Marea Britanie se aliniează la celelalte țări europene. Olanda a introdus în 2024 contractele de închiriere pe durată nedeterminată ca normă. Irlanda restricționează sever capacitatea proprietarilor mari de a-și recupera proprietățile. Cu excepția parțială a Scoției, Marea Britanie a evitat intervenția extremă pe piață practicată în Franța și Germania, unde creșterile chiriei au fost plafonate. Dar unii, printre care și primarul Londrei, vor să facă exact acest lucru.

Din punct de vedere politic, Marea Britanie a devenit și ea mai europeană

În ajunul referendumului, două treimi dintre alegători erau în favoarea conservatorilor sau a laburiștilor, cele două partide care au dominat scena politică timp de aproape un secol. Doar un alt partid, Partidul Independenței Regatului Unit, a obținut peste 10% în sondaje. Astăzi, cinci partide se situează peste acest prag în sondaje. Reform UK, un partid populist anti-imigrație, se află în frunte; ceilalți concurenți sunt Partidul Laburist, Partidul Conservator, Partidul Liberal Democrat și Partidul Verde.

Marea Britanie nu a cunoscut niciodată o astfel de fragmentare politică, iar un partid populist de dreapta nu a mai condus sondajele până acum. Țara a ajuns să semene cu țări continentale precum Franța și Elveția, unde partidul Adunarea Națională și Partidul Popular Elvețian se află în frunte. Din nou, Brexit-ul este una dintre cauze. Plebiscitul din 2016 a reorganizat politica britanică pe criterii culturale: oamenii votează din ce în ce mai mult nu în funcție de clasa socială, ci în funcție de atitudinea lor față de probleme precum imigrația. Reform și Partidul Verde, specialiști în politica culturală, au beneficiat de pe urma acestui lucru.

Este foarte puțin probabil ca Marea Britanie să reintre în UE în următorii ani. Dar se aliniează Europei continentale în multe privințe, inclusiv în ceea ce privește sentimentele cetățenilor săi față de UE. Înainte de referendumul din 2016, World Values Survey arăta că britanicii aveau mult mai puțină încredere în această instituție decât cetățenii altor țări europene mari. Acum au aproape la fel de multă încredere în ea ca germanii și puțin mai multă decât italienii, pur și simplu pentru că britanicii s-au încălzit. Reîntoarcerea în club ar fi extrem de dificilă și conflictuală. Ar putea însă părea o decizie corectă, conchide The Economist.

Editor : B.E.