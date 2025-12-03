Zece mari bănci europene vor să lanseze îm semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă legată de euro

Un grup format din 10 bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, au format compania Qivalis pentru a lansa în semestrul doi din 2026 o monedă digitală stabilă (stablecoin) legată de euro, în încercarea de a contracara dominaţia SUA pe segmentul plăţilor digitale, transmite Reuters.

Directorul general al companiei cu sediul în Amsterdam va fi Jan-Oliver Sell, care anterior a fost şeful diviziei germane a platformei cripto Coinbase, şi de asemenea a lucrat pentru platforma Binance. Fostul preşedinte al NatWest, Howard Davies, va fi preşedintele Qivalis, notează Agerpres.

Qivalis intenţionează să angajeze 45 - 50 de persoane în următoarele 18 - 24 luni, a declarat Sell.

Băncile se confruntă cu creşterea rapidă a industriei stablecoin şi a criptomonedelor, care sunt văzute de unii creditori ca fiind potenţiali competitori direcţi.

Şi unele mari firme financiare din SUA pregătesc lansarea propriei lor monede digitale stabile (stablecoin) legată de dolar.

Stablecoin, un tip de monedă ancorat mai ales de dolarul SUA, a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, şi a obţinut un impuls puternic după ce preşedintele Donald Trump a semnat legea care creează regimul de reglementare, menit să consolideze statutul dolarului de monedă de rezervă globală.

În 2023, divizia cripto a băncii franceze Societe Generale, SG-FORGE, a lansat o monedă digitală stabilă susţinută de euro, dar aceasta nu a fost adoptată pe scară mare. SocGen nu face parte din Qivalis.

Sell a explicat că lansarea stablecoin ar putea avea loc la începutul semestrului doi din 2026, procesul de licenţiere având o durată de şase-nouă luni. Qivalis va solicita o licenţă Electronic Money Institution (EMI) de la Banca Centrală din Ţările de Jos.

Şi BCE lucrează la propriul euro digital, ca o alternativă strategică la mijloacele de plată din SUA.

Floris Lugt, şeful diviziei ING de active digitale, care va deveni directorul financiar al Qivalis, a afirmat că grupul este în contact cu BCE, care „susţine planul”.

„Impresia noastră este că ei susţin planul, deoarece unul din obiectivele politice importante este obţinerea autonomiei strategice a plăţilor în Europa şi sunt îngrijoraţi de stablecoin, în special de monedele digitale stabile legate de dolar, şi ar prefera să existe - este impresia noastră - un campion european pe care să-l poată sprijini”, a declarat Floris Lugt.

Iniţial băncile implicate în proiectul anunţat în septembrie au fost ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank şi Raiffeisen Bank International (RBI). Şi grupul francez BNP Paribas s-a alăturat grupului, a anunţat marţi Lugt.

Monedele digitale stabile sunt un tip de criptomonedă legată de o monedă tradiţională, de obicei dolar, şi permite oamenilor să mute sume mari de bani fără a folosi sistemele de transfer de plată ale băncilor. Ele au înregistrat o creştere rapidă în ultimii ani.

Editor : B.E.