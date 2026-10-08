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Zece marinari sunt în continuare dați dispăruți, după ce nava lor a fost lovită de drone în zona economică a Bulgariei

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Una dintre navele lovite. Foto: Captură video Digi24
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Nouă marinari sirieni şi unul egiptean sunt în continuare daţi dispăruţi după ce nava lor a fost scufundată marţi în Marea Neagră, au anunţat joi autorităţile bulgare, care au încetat operaţiunile de căutare, transmite AFP.

Două nave - cargoul Alfa Watan sub pavilion togolez şi Able sub pavilion Palau, ambele aparţinându-le unor armatori turci - au fost atacate marţi cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, la circa 70 de mile marine la est de Biala.

Echipajul de pe Able - 11 marinari turci şi şapte indieni - a fost salvat, doar doi din cei 18 fiind răniţi în urma incendiului declanşat la bord.

Despre echipajul de pe Alfa Watan nu s-a mai aflat nimic după ce salvatorii bulgari au încetat căutările marţi seara târziu, a confirmat pentru AFP Mazen Allouch, oficial în cadrul autorităţii vamale şi de frontieră din Siria.

Autorităţile de la Damasc au cerut Bulgariei şi Organizaţiei Maritime Internaţionale să efectueze o anchetă independentă şi transparentă pentru stabilirea circumstanţelor incidentului şi pentru clarificarea motivului din care au fost sistate căutările marinarilor dispăruţi.

Mai mulţi sirieni au distribuit online fotografii şi numele marinarilor respectivi, majoritatea originari de pe coasta Mării Mediterane.

Rumen Nikolov, şeful centrului de coordonare a căutărilor şi salvării maritime din Bulgaria, declarase miercuri că de pe nava scufundată s-au mai găsit doar o barcă răsturnată, trei plute de salvare şi resturi care pluteau pe mare.

Atacurile cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei au fost fără precedent. 

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Editor : A.M.G.

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